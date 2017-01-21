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Топ-10 профессиональных сфер, в которых проще всего найти работу

  21 января 2017, 16:11
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В 2016 году рынок труда рос практически по всем направлениям. Количество вакансий за год возросло в полтора раза. Больше всего среди рабочих специальностей

Топ-10 профессиональных сфер, в которых проще всего найти работу | Карьера | Дело Увеличить картинку

Ушедший 2016 год по праву можно назвать периодом восстановления рынка труда, особенно во второй половине года. Работодатели активно искали персонал даже в предпраздничный декабрь, традиционно "низкий" период на рынке.

Согласно данным аналитиков сайта rabota.ua, за год количество вакансий выросло на 53%. Пиковыми месяцами стали июль-октябрь, когда количество вакансий было на 70% больше, чем на начало года.

Наилучшие шансы найти работу у представителей "рабочих специальностей". За год количество вакансий для этой категории соискателей выросло в 2,5 раза. В 1,8 раза выросло количество вакансий для специалистов, связанных с логистикой. Замыкает тройку лидеров профессиональная сфера охраны и безопасности.

"Секрет такого значительного отрыва производственных рядовых профессий — в слиянии двух факторов. Первый — непрестижность рабочего труда приводит к оттоку трудовых ресурсов в офисные вакансии, но востребованность кандидатов есть, ведь на любом производстве нужны рядовые исполнители. И второй — проблемы в развитии системы профтехобразования, вернее, ее стагнация, привели к тому, что в последние годы небольшое количество молодежи захотели и смогли получить рабочие профессии", — комментирует Татьяна Пашкина, HR-эксперт rabota.ua.

По ее словам, сейчас реальная возможность получить рабочую профессию есть у безработных, которые готовы переквалифицироваться в центрах занятости.

"Работодатели не могут ждать — достаточно большое количество предпринимателей открывают производственные предприятия в сфере легкой, мебельной промышленности и других сферах. И, как правило, сталкиваются с трудностями даже при предложении достаточно конкурентной заработной платы. Многие работодатели вынуждены брать на работу специалистов без опыта и обучать их на собственных производственных мощностях, так сказать, без отрыва от производства", — отмечает специалист.

Самой пассивной по привлечению новых специалистов по результатам 2016 года оказалась сфера страхования — в декабре оказалось на 6% меньше вакансий, чем в январе.

Не могут похвастаться большим приростом количества вакансий и профессиональные сферы "Недвижимость", "Медиа" и "Информационные технологии", далеко не безоблачные дела у топ-менеджеров и в госструктурах. Чуть активнее прирастали дизайн и медицина, но все равно медленнее, чем вакансии в среднем по рынку.

ТОП-10 сфер, где количество вакансий в декабре выросло больше всего, по сравнению с январем 2016 года

Профессиональная сфера

Прирост количества вакансий в декабре к январю 2016 года

1

Рабочие специальности / Персонал для дома

+134%

2

Логистика / Таможня / Склад

+84%

3

Охрана / Безопасность

+83%

4

Производство / Инженеры / Технологи

+81%

5

Административный персонал / Водители / Курьеры

+78%

6

Строительство / Архитектура

+69%

7

Гостиницы / Рестораны / Кафе

+66%

8

Автобизнес / Сервисное обслуживание

+61%

9

Сельское хозяйство / Агробизнес / Лесное хозяйство

+57%

10

Студенты / Начало карьеры / Без опыта

+55%

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: рынок труда , работа , карьера

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Топ-10 профессиональных сфер, в которых проще всего найти работу | Карьера | Дело
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