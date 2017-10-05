Свой среди чужих: Как стать успешным лидером в Азии

Сегодня Азия — это 30% мирового ВВП, а 2030 году эта цифра вырастет до 50%. Логично, что многие зарубежные бизнесмены и международные компании задаются вопросом: как построить успешный бизнес в странах Азии? Но чтобы сделать этот шаг, стоит в первую очередь познакомится с особенностями региона.

Если вы зайдете на Amazon и поищите книги о лидерстве, вы найдете сотни тысяч книг, написанные о западной модели управления и лишь несколько об азиатской. Однако азиатских странах отношение к лидерству в корне отличается от западного. Формированию этих особенностей поспособствовали исторические события, экономическое положение, религия, культура и социум.

В этом году мы с коллегами из Human Capital Leadership Institute провели исследование Leadership Mosaics Across Asia, целью которого было показать разные модели лидерства в 9 стран региона — Сингапуре, Китае, Индии, Индонезии, Японии, Малайзии, Филиппинах, Таиланде и Вьетнаме.

Китай

Большое влияние на формирование философии лидерства в Китае оказало конфуцианство. Для китайского лидера тезисы Конфуция — нечто вроде правил порядка, которые объясняют взаимоотношения на всех уровнях, и определяют разницу между начальником и работником. Благодаря "Культурной революции" появились новые лидеры, наделенные трудолюбием, самоуверенностью и способностью впитывать знания, как губка.

Сегодня в Китае существуют три разных типа эволюции лидеров, зависящих от организации, в которой они работают. Если это мультинациональная корпорация, то следующий этап в карьере — это главенство над регионом. Если госпредприятие — правительственная должность. Если это частная компания, как Alibaba или 10 cent, следующая ступень — предпринимательство, где все решают навыки и умение быстро адаптироваться.

Индия

Главная особенность лидеров индийских компаний — умение работать и справляться с любыми задачами в хаосе. В такой среде у них выработались навыки быстрой реакции и правильной организации процесса.

Вторая особенность — конкурентоспособность и настойчивость, которые зарождаются еще в юности, поскольку в их окружении постоянно нужно бороться за место под солнцем. Соревнования, борьба за первенство воспитывают отличных бизнес-стратегов.

Третья — эмоциональное единение с людьми. Мотивировать, поддерживать, защищать и быть частью семьи входит в обязанности лидера.

Япония

Японцам иногда нужно очень много времени, чтобы принять правильное решение. Консенсус — то, чего ищет каждый японец, когда принимает важное решение.

Следующая особенность сформировалась на основе японской системы пожизненного найма — они должны быть в гармонии, трудолюбивыми и ответственно подходить к выполнению своей работы.

Третья — японцы очень внутренне ориентированный народ, и все компании ориентируются на внутренний рынок. Теперь же некоторые предприятия переживают глобальные трансформации, выходя на международные рынки, становятся более гибкими и понятными не только местным.

Сингапур

Лидеры из Сингапура, в первую очередь — космополиты, которые все решения всегда принимают очень обдумано, обосновано и структурировано.

Представьте, если лидера из Индии перевезти в Сингапур или наоборот — у лидера из Индии все зависит от ситуации, а из Сингапура все четко структурировано, прописаны все планы от А до Я. Вот вам первый пример разных тактик ведения лидерства на одном же рынке.

Для сингапурского лидера характерно спокойствие, как правило, они сосредоточены на работе и у них более продуманные стратегии.

Таиланд

Здесь существует иерархия, и должность в компании решает все. Молодое поколение может быть не услышано, потому что все решения принимаются старшими лидерами или топ-менеджментом.

На формирования лидеров здесь повлиял Азиатский финансовый кризис, который научил более рассудительно принимать решения. Многие управленцы стали более консервативными и сфокусированными, ибо не хотят, чтобы подобное повторялось опять.

Индонезия

Географические, лингвистические, религиозные и популяционные особенности по-настоящему делают Индонезию мультикультурной страной. Ее лидеры очень открыты к новому.

В Индонезии к топу принято обращаться "papa" — "отец", а к женщине лидеру "ibu" — "мама". В коллективе — семейно-покровительственные отношения, СЕО выполняет роль отца или матери, которые заботятся и принимают решения, уважают и прислушиваются.

Все лидеры очень спокойные, потому что следуют учениям яванской философии и всегда находятся в поиске гармонии.

Малайзия

Малайзия — также одна из стран, где царствует иерархия. В организациях существует большая разница между лидерами и подчиненными. Все строится на взаимоотношениях внутри компании. В Малайзии все сотрудники берут пример с лидера.

Большинство лидеров, особенно управленцев нового поколения, стараются выходить за рамки традиционного управления и быть более открытыми к новшествам.

Именно сейчас очень много лидеров трансформируют компании изнутри, переводя их на более современный уровень управления.

Филиппины

У большинства лидеров из Филиппин очень развито чувство патриотизма, и они ставят себе целью делать что-то полезное для страны. Именно здесь это очень ярко проявляется, и они стараются способствовать развитию.

Кроме того, филиппинских лидеров можно назвать "доброжелательными диктаторами" — когда лидер старается быть с одной стороны авторитарным, но с другой более лояльным, и прислушиваться к своим коллегам.

Сегодня здесь развивается новый тип лидеров, которые оценивают людей четко по их результатам.

Вьетнам

Большой отпечаток на стране оставила война. Управленцы из Вьетнама очень авторитарны и у них маленький круг доверенных лиц.

При этом особенностью является то, что такой лидер защищает своих работников и является их опорой.

В итоге мы пришли к выводам, которые могут пригодиться и в украинских реалиях. Ситуация на рынках меняется очень быстро, и лидерам нового времени должен обладать такими качествами:

Быть гибкими и использовать принципы работы VUCA. Это акроним английских слов volatility (нестабильность), uncertainty (неопределенность), complexity (сложность) и ambiguity (неоднозначность); Строить доверительные отношения внутри и вне компании; Уметь адаптироваться и быстро включаться в работу; Быть открытым ко всему новому и мыслить глобальнее/шире.

Это примеры из девяти стран Азии, которые в чем-то схожи, но в тоже время очень разнообразны. Вне зависимости от географии, лидеру нужно не боятся покидать свою зону комфорта и делать больше, желать глобальнее и трезво оценивать свои силы.