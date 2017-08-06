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В каких сферах самые высокие зарплаты?

06 августа 2017, 11:19
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Три четверти украинских компаний набирали новый персонал в первом полугодии 2017 года, что говорит о восстановлении ситуации в секторе. Кому и сколько готовы платить работодатели?

В каких сферах самые высокие зарплаты? | Карьера | Дело Увеличить картинку

Отечественный рынок труда демонстрирует показатели стабильности и восстановления. Согласно исследованию, проведенному рекрутинговым порталом hh.ua, 72% украинских компаний набирали персонал во втором квартале 2017 года. Ситуация не сильно изменилась по сравнению с I кварталом 2017: в тот период более 85% компаний набирали сотрудников. Частичное уменьшение процента работодателей, которые набирали персонал, может быть связано с сезонными колебаниями в их деятельности и с сезонностью самого рынка труда.

Какие сферы больше нанимают?

В каких секторах наиболее активно набирают персонал? Наиболее динамичными профсферами по количеству резюме в течение первого полугодия 2017 продолжают оставаться сфера гостеприимства (отели, рестораны, базы отдыха), агросектор, административный персонал, рабочий персонал, начало карьеры. Самыми активными были работодатели Киева, Днепра, Одессы, Хмельницкого и Ивано-Франковска. Именно в этих городах заметно выросло количество вакансий. А искали работу чаще всего жители Киева, Херсона и Ивано-Франковска.

Что происходит с зарплатой?

44% работодателей пересмотрели заработные платы в сторону повышения, говорят в hh.ua. Более чем в половине компаний (56%) повышения составили от 5 до 10%. Около трети смогли поднять уровень вознаграждения для работников на 15-20%. И только в 8% компаний повышение составило около 30%.

Как отмечают в компании Brain Source International, на фоне роста курса доллара в первом квартале 2017 года буквально во всех сферах произошло увеличение заработных плат. Например, в таких сферах, как FMCG, финансовый, аграрный и фармацевтический секторы оклады у топ-менеджеров в среднем возросли на 25 — 30% по сравнению с 2016 годом.

Вместе с тем зарплатная вилка по украинскому рынку труда довольно большая и зависит от ряда факторов: от сферы деятельности предприятия и объема функциональных обязанностей, которые выполняет специалист. В регионах средняя заработная плата колеблется в пределах 4000 — 5000 грн, а в больших городах 5000 — 6000 грн.

Согласно анализу базы вакансий и резюме, которые размещены на hh.ua, средняя заработная плата по зарплатным ожиданиям соискателей составляет 9800 грн. Работодатели готовы платить меньше — в среднем 8000 грн.

По сравнению с 2016 годом в первом полугодии 2017 процент "белых" заработных плат в Украине увеличился. В течение последних двух лет на отечественном рынке труда сохраняется тенденция роста уровня выплат "белых" заработных плат. 54% украинцев отмечают, что получают "белую" зарплату. Вместе с тем достаточно большому количеству украинцев (17%) продолжают выплачивать деньги "в конвертах".

По материалам: "Дело"
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Теги: рынок труда , работа , карьера , зарплата

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В каких сферах самые высокие зарплаты? | Карьера | Дело
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