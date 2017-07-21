В отпуск без работы: как отдохнуть, не решая "важные" вопросы

  21 июля 2017, 18:30
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Когда вы отправляетесь в отпуск, последнее, что вам нужно делать, это проверять рабочую электронную почту. В наше время эта задача кажется почти невыполнимой. Но если хорошо подготовиться к отдыху, можно насладиться им в полной мере. Девять советов от "отпускных белок" дает Entrepreneur

По материалам: "Дело"
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Теги: отпуск , карьера , электронная почта , бизнес , бизнес-туризм

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