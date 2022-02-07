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Образование
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Зачем учить китайский язык

Зачем учить китайский язык

Для уровня делового общения потребуется знать, ни много ни мало, около 5 тысяч иероглифов, а значит, без учителя или репетитора не обойтись.

Сегодня китайский язык занимает первое место в мире по количеству пользователей. Китай — прогрессивная высокотехнологичная страна, которая является мировой фабрикой гаджетов, бытовых приборов и прочих товаров. Поэтому знание китайского перспективно в плане карьеры, получения успешных проектов и ведения собственного бизнеса. 

Однако самостоятельно изучить этот сложнейший язык невозможно. Лучше заранее обратиться за помощью к репетитору. Ведь для уровня делового общения потребуется знать, ни много ни мало, около 5 тысяч иероглифов. 

Фразеологизмы в китайском языке

Более 60 тысяч иероглифов, свыше 400 тонированных слогов, зависимость значения от тона и ударения — далеко не все особенности китайского. Что касается фразеологии, то наиболее распространенными являются идиомы — ченьюй. Также в китайском есть пословицы, поговорки, недоговорки-иносказания и фразеологические сочетания. 

Ченьюй берут начало с древнекитайского языка и культуры. Они представляют собой особо ценный материал для изучения развития лексико-семантических средств языка. 

Какие ключевые образы-символы входят в китайские фразеологизмы?

  1. Желтый халат
  2. Дракон и тигр
  3. Феникс
  4. Бамбук
  5. Вино и мясо.

黄袍加身 [dài huáng páo] – надеть желтый халат. Значение отдельных иероглифов: (huáng, хуан) – желтый; (páo, пао) – халат; (jiā, цзя)  – добавлять, надевать; (shēn, шень) – тело. Речь идет о том, кто одержал победу или получил бремя власти.

Фразеологизм имеет исторические корни, связанные с решением войска отдать бразды правления Чао Куаньину в 960 году.

龙行虎步 [lóng xíng hǔ bù] – ходит, как дракон, шагом тигра. По иероглифам: (lóng, лон) – дракон; (xíng, синь) – ряд; (hǔ, ху) – тигр; (bù, бу) – шаг. Так говорят о храбром человеке с боевым темпераментом. Ведь дракон считается символом власти и ассоциируется с самим императором. Также китайцы часто сравнивают сына с драконом, а дочь с фениксом. 

望女成凤 [wàng nǚ chéng fèng] – видеть дочь фениксом. Дословно: (wàng, ван) – видеть; (nǚ, ни) – дочь; (chéng, чан) – становиться; (fèng, фан)феникс. Птица-феникс символизирует талант и сопутствующий ему успех. Поэтому данный фразеологизм значит – "надеяться, что дочь станет успешной". 

胸有成竹 [xiōng yǒu chéng zhú] – иметь в душе бамбук. Итак: (xiōng, сюн) – душа; (yǒu, ю) – иметь; (chéng, чен) – готовый; (zhú, чжу) – бамбук. С помощью этого выражения характеризуют человека, который, прежде чем приступить к какому-либо делу, имеет уже готовый план. А появление фразеологизма связано с легендой о китайском художнике Вень Туне: он настолько любил рисовать бамбук, что изучил все тонкости этого растения в разные сезоны и при разной погоде. 

酒池肉林 [jiǔ chí ròu lín] – озера вина и леса мяса. Детальнее: 酒 (jiǔ, цзю) – вино; 池 (chí, чи) – озеро; 肉 (ròu, жоу) – мясо; 林 (lín, лінь) – лес. Такими словами китайцы говорят о ненасытном, расточительном и жестоком человеке. Именно так впервые охарактеризовали императора Чжоу Синя.