БЭБ отчитался о первой "победе": сеть АЗС уклонялась от налогов с помощью "топливных карточек"

Бюро экономической безопасности Украины разоблачило директора и главного бухгалтера крупной сети АЗС в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 26 миллионов гривен. Об этом сообщил Правительственный портал.

Следователи установили, что АЗС создала документальную видимость продажи нефтепродуктов и сжиженного газа контрагентам для перепродажи.

На деле же конечные покупатели приобретали товар с помощью топливных карт и т.п. То есть никакого декларирования не проводилось. В результате бюджет недополучил 26 миллионов гривен.

БЭБ провело комплекс следственных и процессуальных действий, собрав доказательства умышленных действий руководителя АЗС и главного бухгалтера по уклонению от уплаты налогов.

Сумму нанесенного государству ущерба подтвердила судебно-экономическая экспертиза. Все доказательства, собранные в рамках досудебного расследования, направили в суд.

Фигурантам дела сообщили о подозрении, в отношении них избраны меры пресечения в виде залога и личного обязательства, им также вручили обвинительный акт.

Уточняем, что в БЭБ не сообщили, о какой именно АЗС идет речь, отметив, что лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет установлена обвинительным приговором суда.

Отметим, по разным оценкам, рынок нелегального топлива в Украине составляет 10-15% от общего рынка нефтепродуктов, а государство каждый год теряет десятки миллиардов гривен. В марте 2021 года власти начали новую кампанию по борьбе с нелегальным топливом. Для этого обновили состав рабочих групп, которые занимаются детенизацией рынка топлива.

Во время рейдов часть АЗС, причастных к нелегальному рынку топлива, закрылась, но многие продолжили работать.

Однако наиболее масштабной на рынке нефтепродуктов является проблема налоговых скруток, когда недобросовестные АЗС продают топливо за наличку или подменяют данные покупателя. Такие схемы позволяют их организаторам уйти от уплаты НДС и налогов на прибыль и получить конкурентное преимущество по сравнению с честными участниками рынка.

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