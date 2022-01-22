"Гарантированный покупатель" выплатил "зеленые" долги ДТЭК

Государственное предприятие выплатило компании ДТЭК Рината Ахметова 2,7 млн гривен задолженности за произведенную "зеленую" электроэнергию. Таким образом “ГарПок” полностью погасил свой “зеленый” долг перед ДТЭК.

Об этом на своей странице в Facebook написал спикер ДТЭК Александр Шевелёв.

"Вчера "ГарПок" выплатил долг 2,7 млрд грн компаниям DTEK Renewables - ДТЕК ВДЕ из денег, которые европейские кредиторы выделили на погашение задолженности перед инвесторами в "зелёную" энергетику", — написал он 22 января.

В комментарии Delo.ua он уточнил, что остальная часть долга в размере 300 млн гривен была выплачена ранее.

Напомним, 13 ноября 2021 года с должности главы "ГарПока" был уволен Константин Петриковец после того, как 12 ноября "ГарПок" перечислил из 19,3 млрд грн, полученных от "Укрэнерго", на счета 960 производителей электроэнергии по "зеленому" тарифу.

Именно эту причину назвал сам Петриковец, заявивший об отказе выполнять незаконные указания правительства отсрочить эти выплаты и составить график расчетов с ними, в то время как закон предусматривает пропорциональный подход ко всем энергопроизводителям. Он также заявил о готовности предоставить правоохранителям доказательства такого давления со стороны Кабмина.

Министерство энергетики и Кабмин объяснили решение непрофессионализмом и возможным нанесением ущерба государству во время нахождения Петриковца в должности главы "ГарПока".

Председатель комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус ("Слуга народа") также рассказал, что предприятие в этот период было участником ценовых сговоров на проводимых им аукционах по продаже электроэнергии.

16 ноября "ГарПок" заявил, что из ранее замороженных в Ощадбанке 16,27 млн грн были направлены производителям "зеленой" электроэнергии, а остаток в размере 3,04 млрд грн, по просьбе Улиды, был возвращен на счета госпредприятия.

Однако выяснилось, что эти 3,04 млрд грн предназначались компании Рината Ахметова "ДТЭК ВИЭ". Та жестко отреагировала на такое решение, заявив о ручном вмешательстве в распределение европейского целевого кредита на погашение долгов "зеленым" инвесторам и о намерении добиваться своего в судах, в том числе международных.

По мнению ДТЭК, искусственная задержка на счетах Ощадбанка и последующий обратный вывод средств, которые должны были попасть в компанию, имеют признаки злоупотребления служебным положением должностными лицами "ГарПока", Ощадбанка и высших должностных лиц государства, которые давали соответствующие распоряжения.

"ДТЭК ВИЭ" потребовала выплатить ей все причитающиеся деньги, подчеркнув, что дальнейшие задержки будут расцениваться как усиление политического и финансового давления на бизнес.

Позже, 26 ноября 2021, года во время пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке госпереворота. По его информации, окружение олигарха Рината Ахметова готовило захват власти в Украине, который должен был произойти в начале декабря 2021 года.

Сам Ахметов назвал ложью заявление Зеленского о причастности к подготовке госпереворота. Он подчеркнул, что его позиция была и будет однозначной — независимая демократическая и единая Украина с Крымом и Донбассом.

В свою очередь разные СМИ со ссылкой на свои источники в окружении президента Зеленского заявили о конфликте между президентом и Ахметовым.

Сам конфликт начался с критики властей на телеканалах Рината Ахметова. И если у Ахметова пояснили такую критику политикой плюрализма своих медиа, то в Офисе президента утверждают, что причиной похолодания в отношениях стало подписание Зеленским закона об олигархах.