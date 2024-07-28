ЄС передав Україні майже 70 генераторів для обʼєктів критичної інфраструктури

Україна отримала 68 великих генераторів від Європейського Союзу для подолання наслідків атак РФ на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє Представництво ЄС в Україні.

Нагадаємо, з початку року Росія здійснила вже вісім масованих атак на об’єкти енергетики. Це спричинило дефіцит в енергосистемі України – було втрачено 9 ГВт виробничої потужності електростанцій.

"На тлі постійних атак на українську енергетичну інфраструктуру, ЄС та гуманітарна програма уряду Німеччини надають 68 генераторів для підтримки роботи об'єктів критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Також у Представництві ЄС зазначили, що серед інших є і місто Покровськ Донецької області, яке отримає допомогу для забезпечення теплопостачання своїм мешканцям.

Очільник гуманітарного штабу Покровської МВА Дмитро Єрмолович повідомив, що генератори планують використовувати у котельнях на базі тепломережі і у разі відключення світла вони даватимуть змогу запустити котельні й забезпечити опалення взимку.

14 країн надали Україні енергетичне обладнання

Міжнародні партнери з 14 країн надали Україні понад 2,3 тисячі тонн енергетичного обладнання після поновлення російських атак на енергетику.

Зокрема, 184 вантажі гуманітарної допомоги надали Австрія, Естонія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Фінляндія, Чеська Республіка, Швеція, Об’єднані Арабські Емірати.

Партнери передали трансформатори, сонячні панелі, генератори, а також електродвигуни, газові труби, кабель та інше обладнання, необхідне для проведення ремонтів.

Близько 1900 тонн з отриманого обладнання вже розподілено між 57 енергетичними компаніями, які постраждали від ворожих атак.

Також литовська компанія Litgrid передасть Україні автотрансформатори та інше обладнання для відновлення та підтримання роботи пошкодженої російськими обстрілами енергосистеми на суму понад 4 мільйони євро.

Атаки РФ завдали українській енергосистемі збитків на 26 млн доларів

Внаслідок останніх російських ударів українська енергомережа зазнала дуже значних пошкоджень. Поки що остаточно збитки не підраховані, але за попередніми оцінками вони становлять щонайменше 26 мільйонів доларів.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що для ремонту Україна шукає необхідне енергетичне обладнання по всьому світу і, зокрема, в сусідніх країнах.

Але ці пошуки можуть бути марними, якщо країна не матиме достатньо комплексів протиповітряної оборони, щоб захистити свої енергетичні об’єкти від ракетних атак Росії та уникнути відключень електроенергії цього літа, адже з настанням спеки споживання електроенергії різко зростає.

Додамо, що енергетичний холдинг ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку він втратив внаслідок російських масових обстрілів у березні 2024 року.

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