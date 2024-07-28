ЕС передал Украине почти 70 генераторов для объектов критической инфраструктуры

Украина получила 68 больших генераторов от Европейского Союза для преодоления последствий атак РФ на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщает представительство ЕС в Украине.

Напомним, с начала года Россия совершила уже восемь массированных атак на объекты энергетики. Это привело к дефициту в энергосистеме Украины – было потеряно 9 ГВт производственной мощности электростанций.

"На фоне постоянных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру, ЕС и гуманитарная программа правительства Германии предоставляют 68 генераторов для поддержки работы объектов критической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Также в Представительстве ЕС отметили, что среди других есть и город Покровск Донецкой области, который получит помощь в обеспечении теплоснабжения своим жителям.

Руководитель гуманитарного штаба Покровской МВА Дмитрий Ермолович сообщил, что генераторы планируют использовать в котельных на базе теплосети и в случае отключения света они позволят запустить котельные и обеспечить отопление зимой.

14 стран предоставили Украине энергетическое оборудование

Международные партнеры из 14 стран предоставили Украине более 2,3 тысяч тонн энергетического оборудования после возобновления российских атак на энергетику.

В частности, 184 груза гуманитарной помощи предоставили Австрия, Эстония, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Финляндия, Чешская Республика, Швеция, Объединенные Арабские Эмираты.

Партнеры передали трансформаторы, солнечные панели, генераторы, а также электродвигатели, газовые трубы, кабель и другое оборудование, необходимое для ремонтов.

Около 1900 тонн из полученного оборудования уже распределено между 57 энергетическими компаниями, пострадавшими от вражеских атак.

Также литовская компания Litgrid передаст Украине автотрансформаторы и другое оборудование для восстановления и поддержки работы поврежденной российскими обстрелами энергосистемы на сумму более 4 миллионов евро.

Атаки РФ нанесли украинской энергосистеме ущерб на 26 млн долларов

В результате последних российских ударов украинская энергосеть получила очень значительные повреждения. Пока что окончательные убытки не подсчитаны, но по предварительным оценкам они составляют не менее 26 миллионов долларов.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что для ремонта Украина ищет необходимое энергетическое оборудование по всему миру и, в частности, в других странах.

Но эти поиски могут оказаться напрасными, если у страны не будет достаточно комплексов противовоздушной обороны, чтобы защитить свои энергетические объекты от ракетных атак России и избежать отключений электроэнергии этим летом, ведь с наступлением жары потребление электроэнергии резко растет.

Добавим, что энергетический холдинг ДТЭК к октябрю планирует вернуть в работу 60-70% генерации, которую он потерял в результате российских массовых обстрелов в марте 2024 года.

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