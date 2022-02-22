Луганская ТЭС полностью остановлена — вспыхнул трансформатор (ВИДЕО)

В Счастье после нового обстрела боевиков "ДНР" вновь вышла из строя Луганская ТЭС. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Из-за обстрелов поврежден трансформатор связи Луганской ТЭС. В результате возникло возгорание", — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что работники станции не пострадали, но повреждение не позволяет обеспечивать даже минимальную нагрузку электростанции, поэтому она временно прекратила генерацию электроэнергии.

Большинство сотрудников перевели на работу в удаленном режиме — на станции находятся только те, чье присутствие критически необходимо. Обстрелы продолжаются.

"Возобновление работы возможно при прекращении огня. Это позволит энергетикам и работникам сетей провести ремонтные работы и обеспечить оборудование для дальнейшей работы станции после стабилизации ситуации в регионе", — говорится в сообщении.

Напомним, 21 февраля 2022 года отключен от сети единственный действующий блок Луганской ТЭС из-за отключения ВЛ-220 Лисичанска. К этому привел обстрел со стороны боевиков.

В результате обстрелов территории вблизи Счастья были повреждены линии электропередач. Из-за этого обесточены город, хозфекальная и водонасосная станции, прекращено водоснабжение города. Поврежден и участок теплосети возле водонасосной станции, что привело к остановке подачи тепла.

На днях на Донбассе началось обострение ситуации. Обе стороны объявили об обстрелах своих позиций. В частности, украинская сторона заявила об обстреле со стороны "ЛНР" детского сада, а затем и частного дома в Станице Луганской, а также лицея в поселке Врубовка.