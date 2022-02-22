Луганська ТЕС повністю зупинена — спалахнув трансформатор (ВІДЕО)

В Щасті після нового обстрілу бойовиків "ДНР" знову вийшла з ладу Луганська ТЕС. Про це повідомляє прес-служба ДПЕК.

"Через обстріл пошкоджено трансформатор зв'язку Луганської ТЕС. В результаті виникло загоряння", — йдеться в повідомленні.

У компанії зазначають, що працівники станції не постраждали, але пошкодження не дозволяє забезпечувати навіть мінімальне навантаження електростанції, тому воно тимчасово припинило генерацію електроенергії.

Більшість співробітників перевели на роботу у віддаленому режимі — на станції знаходяться лише ті, чия присутність є критично необхідною. Обстріл триває.

"Відновлення роботи можливе при припиненні вогню. Це дозволить енергетикам та працівникам мереж провести ремонтні роботи та забезпечити обладнання для подальшої роботи станції після стабілізації ситуації в регіоні", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 лютого 2022 року відключено від мережі єдиний працюючий блок Луганської ТЕС через відключення ВЛ-220 Лисичанська. До цього спричинив обстріл з боку бойовиків.

Внаслідок обстрілів території поблизу Щастя було пошкоджено лінії електропередач. Через це знеструмлено місто, госпфекальна та водонасосна станції, припинено водопостачання міста. Пошкоджено ділянку тепломережі біля водонасосної станції, що призвело до зупинки подачі тепла.

а днями на Донбасі розпочалося загострення ситуації. Обидві сторони оголосили про обстріл своїх позицій. Зокрема, українська сторона заявила про обстріл з боку "ЛНР" дитячого садка, а потім і приватного будинку у Станиці Луганській, а також ліцею у селищі Врубівка.