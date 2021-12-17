Минэнерго может вернуть влияние на угольную отрасль оппонента власти Кропачева, — эксперт

Называемый журналистами "смотрящим за государственными угольными активами" времен Порошенко бизнесмен Виталий Кропачев может вернуть свое влияние на угольную отрасль в Украине. Для этого Минэнерго готово передать ему контроль над госшахтой им. Сургая. Смены директора ГП также может желать и Максим Ефимов, предприятие которого контролирует Славянскую теплоэлектростанцию. Об этом написал в блоге издания "Корреспондент" политолог Андрей Золотарев.

По его словам, недавнее резкое заявление коллектива и профсоюзов государственного предприятия "Шахта им. М.С. Сургая" в адрес министра энергетики Галущенко с требованием не проводить смену руководителя шахты без согласования с ними может быть связано з желанием Кропачева и Ефимова получить под контроль ГП. А решить эту задачу должно Министерство энергетики.

"Интерес Кропачева и Ефимова к госшахте можно объяснить довольно просто: первого во времена президентства Порошенко издание "Экономическая правда" называло "смотрящим за государственными угольными активами". Ефимов же владеет энергогенерирующей компанией "Донбассэнерго", которая управляет Славянской ТЭС", — написал эксперт.

Золотарев уточнил: шахта им. Сургая является интересным государственным активом, поскольку только в марте текущего года там была запущена в эксплуатацию новая лава. По предварительным оценкам, объем ее запасов составляет порядка 1650 тысяч тонн угля. Лаву запустили без господдержки за счет 150 миллионов гривен собственных средств предприятия.

И если, по мнению эксперта, Кропачеву и Ефимову удастся задуманное, то в условиях кризиса в украинской энергетике они получат основу для поддержки своего бизнеса.

"А поддерживать есть что. Согласно опубликованному изданием "Зеркало недели" письму СБУ к Кабмину, "запасы угля Славянской ТЭС ПАО "Донбассэнерго" составляют 1,6 тысячи тонн угля при плановом накоплении 105 тысяч тонн". Простым языком, на теплоэлектростанции Ефимова угля накоплено в 65 раз меньше, чем должно быть. Выходит, что часть подконтрольного Украине Донбасса находится в шаге от остановки предприятия, которое обеспечивает, в том числе, электроэнергией целые регионы", — отметил политолог.

Для Кропачева же смена директора ГП, как считает Золотарев, — это возможность вернуть свое влияние на государственную часть угольной отрасли Украины.

"По информации издания "Наші гроші", с 2014 года Кропачев контролировал работу государственной шахты "Краснолиманская". Но после победы на президентских выборах Владимира Зеленского этот контроль утратил, и в одном из недавних интервью бизнесмен прямо обвинил нынешнюю власть в том, что во всех бедах этой госшахты виновна именно она. А дефицит угля на складах возник из-за непрофессионализма руководства государства. Следствием чему, как утверждает в интервью Кропачев, станет многократное повышение тарифов. В нем же он назвал инициативы Зеленского популизмом, акцентировав внимание на законе о деолигархизации", — уточнил политолог.

В связи с чем, отметил эксперт, власть должна ответить на вопрос: действительно ли возможное решение о передаче шахты им. Сургая под контроль бизнесменов лежит в плоскости государственных интересов?

"Если Кропачев открыто оппонирует власти, Ефимов не обеспечил подготовку подконтрольной ему ТЭС к отопительному сезону, как Минэнерго во главе с министром Галущенко может передавать им под контроль и управление стабильно работающее госпредприятие? В чем здесь интерес государства? Или все же в вопросе смены директора шахты во главу угла вынесены интересы вышеупомянутых бизнесменов? На шахте им. Сургая этого также не понимают и эту смену руководителя не поддерживают. В противном случае угрожают пойти на радикальные меры", — резюмировал эксперт Андрей Золотарев.