Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме
Категория
Энергетика
Дата публикации

Минэнерго попросило НКРЭКУ запретить плановые ремонты электросетей во время отопительного сезона

Минэнерго попросило НКРЭКУ запретить плановые ремонты электросетей во время отопительного сезона

Министерство энергетики обратилось к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг(НКРЭКУ) с просьбой запретить плановые ремонты электросетей во время отопительного сезона. Об этом на брифинге сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Мы говорили, что плановые ремонты в осенне-зимний период не должны происходить. Мы обращались в гос энергонадзор, обращались в НКРЭКУ, мы сегодня еще раз обратились. Мы со своей стороны будем соответственных образом коммуницировать и проводить работу, чтобы плановых ремонтов во время отопительного сезона не происходило", — сказал Галущенко.

Он отметил, что такие ремонты проводят в основном частные компании, которые являются владельцами Операторов систем распределения.

Напомним, в ноябре Украине дважды предоставляли аварийную помощь электроэнергией. Так, 3 ноября в связи с аварийными ремонтами на ряде ТЭС Украина вынуждено импортировала электричество у Беларуси. 11 ноября в связи с аварийным отключением энергоблока на Бурштынской ТЭС Украина была вынуждена запросить аварийную помощь у Словакии.

В декабре Министерство энергетики опубликовало законопроект, который предполагает введение временных администраций в операторов систем распределения в случае угроз срывов поставок электроэнергии.

Автор:
Степан Крьока