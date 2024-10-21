Перша половина жовтня на ринку електроенергії: торгівля, імпорт та старт осінньо-зимового періоду

Середньозважена ціна електроенергії на ринку "на добу наперед" за першу половину жовтня сягнула 4990 грн/МВт⋅год, що на 13% менше за показник перших 15 днів вересня. Таке скорочення відбулось через зростання попиту на початку місяця, що було пов’язано з виходом атомних енергоблоків з ремонту.

З 9 жовтня в енергосистемі працюють всі дев'ять доступних енергоблоків атомних електростанцій. В такому складі "Енергоатом" планує працювати до кінця опалювального сезону. Очікується, що частка АЕС у структурі виробництва сягатиме близько 55-60%, що є звичним показником для української енергосистеми.

Середній індекс базового навантаження за 1-15 жовтня 2024 року склав 4590 грн/МВт⋅год, що на 16,8% менше показника за аналогічний період попереднього місяця водночас є на 18% більше за ціну на першу половину жовтня 2023 року.

Імпорт електроенергії за березень-жовтень 2024 р., МВт⋅год. Джерело: моніторинг ExPro на основі даних ENTSO-E Transparency Platform

За даними "Оператора ринку", зростає частка генерації на газу (включно з ТЕС) та вітрової генерації на спотових сегментах ринку електричної енергії.Імпорт електроенергії за першу половину жовтня склав майже 75 тис. МВт⋅год, що майже втричі менше за обсяги на першу половину вересня. Обсяги імпорту цього місяця відповідають постачанням у березні. Найбільша потреба в імпортному ресурсі й надалі залишається у години ранкового та вечірнього піку.

Як повідомлялося раніше, Регулятор запустив регуляторну процедуру щодо перегляду прайс-кепів на короткострокових сегментах ринку. 9 жовтня відбулось відкрите обговорення, на якому учасники ринку мали змогу висловити свою позицію щодо граничних цін – переважна більшість виступає за скасування обмежень.

"Скасовування прайс-кепів сприятиме насиченню ринку необхідним ресурсом за вартістю, яка формуватиметься відповідно до попиту і пропозиції. Скасовування прайс-кепів також має стратегічне значення, адже є умовою для подальшої інтеграції української енергетики з європейськими ринками. Зокрема, для реалізації механізму market coupling, що дасть змогу об’єднати спотові ринки України і Європи, а отже ще більше підвищити надійність і гнучкість нашої енергосистеми", — так пояснювали необхідність скасування граничних цін у державному енерготрейдері "ЕКУ".

Водночас у профільних ВДЕ-асоціаціях вказували на тому, що перегляд граничних цін на РДН, ВДР, а саме, приведення їх у відповідність до ринкової кон’юнктури, забезпечить надходження додаткових коштів для беззбиткової операційної діяльності виробників електричної енергії, що дозволить виконувати аварійно-відновлювальні роботи генеруючого та мережевого обладнання, розв'язання питання щодо підготовки для сталої роботи підприємств енергетичного комплексу до проходження осінньо-зимового періоду.

Вже з 14 жовтня Київ розпочав опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста, тепло вмикатимуть за індивідуальними заявками. Деякі інші міста також вже почали подачу тепла. Головним критеріям для підключення опалення у житлових будинках є температура (коли середньодобова температура впродовж трьох днів буде +8 градусів). Наразі населення може вмикати додаткові електричні обігрівачі, що спричинить додаткове споживання в системі.

Загалом, в опалювальний сезон українська енергосистема увійшла з дев'ятьма атомними енергоблоками, рекордними запасами вугілля на складах, в майже 3,2 млн т, прийнятними темпами відновлення генерації після останніх атак і ще достатнім рівнем генерації ВДЕ.