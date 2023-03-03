У ЄС анонсували будівництво 30 гігафабрик для збереження електроенергії

Європейський союз розпочав проєкт зі створення акумуляторних фабрик для накопичення електроенергії. Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович.

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За його словами, йдеться про будівництво 30 гігафабрик, що особливо важливо для розвитку відновлюваних джерел енергії та досягнення нульового рівня шкідливих викидів промисловості до 2050 року.

"Через російську агресію проти України ціна на газ у ЄС стала майже всемеро вищою, ніж у США. Окрім того, інші економіки також прагнуть швидкого розвитку батарей, стимулюючи їх виробництво та видобуток сировинних матеріалів, змінюючи глобальні правила гри", – висловився Шефчович.

Він додав, що в цих умовах особлива увага учасників Європейського акумуляторного альянсу приділяється усуненню ризиків та позбавленню залежності від третіх країн у постачаннях сировини, особливо від Китаю, на який припадає до 80% рідкоземельних матеріалів, які використовуються у промисловості ЄС.

Як зазначає Єврокомісія, у 2022 році загальні інвестиції в "батарейну" екосистему ЄС сягнули 180 мільярдів євро. Вони були виділені на 160 промислових проєктів, які вже реалізовані або перебувають у процесі виконання.

Нагадаємо, що ЄС має на меті досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року. Загалом план збереження клімату передбачає скорочення викидів парникових газів, зниження використання пестицидів, збільшення площі земель під органічне виробництво та нарощення виробництва поновлюваного водню.

У 2022 році Європейський союз вперше отримав більше енергії з відновлюваних джерел, ніж від газу. Однак перехід від викопних видів палива було призупинено через кризу в електроенергетичній системі Європи, викликаної, зокрема, посухою.