В ЕС анонсировали строительство 30 гигафабрик для сохранения электроэнергии

Европейский союз начал проект создания аккумуляторных фабрик для накопления электроэнергии. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

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По его словам, речь идет о строительстве 30 гигафабрик, что особенно важно для развития возобновляемых источников энергии и достижения нулевого уровня вредных выбросов промышленности до 2050 года.

"Из-за российской агрессии против Украины цена на газ в ЕС стала почти в семь раз выше, чем в США. Кроме того, другие экономики также стремятся к быстрому развитию батарей, стимулируя их производство и добычу сырьевых материалов, изменяя глобальные правила игры", – высказался Шефчович.

Он добавил, что в этих условиях особое внимание участников Европейского аккумуляторного альянса уделяется устранению рисков и избавлению от третьих стран в поставках сырья, особенно от Китая, на который приходится до 80% редкоземельных материалов, используемых в промышленности ЕС.

Как отмечает Еврокомиссия, в 2022 году общие инвестиции в "батарейную" экосистему ЕС составили 180 миллиардов евро. Они были выделены на 160 промышленных проектов, которые уже реализованы или находятся в процессе исполнения.

Напомним, что ЕС преследует цель достичь углеродной нейтральности к 2050 году. В целом план сохранения климата предусматривает сокращение выбросов парниковых газов, снижение использования пестицидов, увеличение площади земель под органическое производство и наращивание производства возобновляемого водорода.

В 2022 году Европейский союз впервые получил больше энергии из возобновляемых источников, чем от газа. Однако переход от ископаемых видов топлива был приостановлен из-за кризиса в электроэнергетической системе Европы, вызванного, в частности, засухой.