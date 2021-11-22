Уголь из Казахстана Украина получит по морю, его подвезут к Керченскому проливу — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что партия угля, следующая в Украину из Казахстана через Россию, будет отправлена в ближайшие дни по морю через порт Тамань в Керченском проливе, поскольку маршрут по железной дороге сейчас заблокирован. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Сегодня есть информация о том, что уголь из Казахстана через Тамань, через порт выходит и будет направляться в Украину. Железнодорожное сообщение действительно заблокировано, невозможно везти. Но морским транспортом, есть информация, первый корабль будут отправлять буквально в ближайшие дни", — заявил премьер.

Напомним, что 4 ноября председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что "Российские железные дороги" заблокировали транзит угля из Казахстана в Украину.

Отметим также, что накануне в порт "Южный" прибыло первое из семи законтрактованных компанией ДТЭК судов с углем из США и Колумбии для нужд ТЭС госкомпании "Центрэнерго". Объем первой поставки составил 60,5 тысячи тонн. Всего же должно прийти 470 тысяч тонн.

Кроме вышеуказанных поставок ДТЭК ожидает и уголь из Польши, с которой было подписано два соглашения на 340 тысяч тонн энергетического угля.

При этом запасы угля на складах украинских ТЭС стремительно сокращаются: еще неделю назад сообщалось, что его осталось лишь 378 тысяч тонн, хотя на 11 октября топлива было еще 666,6 тысячи тонн. Шмыгаль при этом еще недавно уверял, что проблем с углем в течение нынешнего отопительного сезона в Украине не будет.