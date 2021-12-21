Украина запросила аварийную помощь из Словакии из-за отключения энергоблока Бурштынской ТЭС

Украина в ночь на 21 декабря попросила аварийную помощь из Словакии из-за аварийного отключения энергоблока №7 Бурштынской ТЭС, которая входит в энергохолдинг Рината Ахметова ДТЭК.

Об этом сообщает пресс-служба Бурштынской ТЭС.

Отмечается, что в результате аварийного отключения Украина запросила аварийную помощь в 300 МВт-час.

Указывается, что ТЭС продолжает работать в штатном режиме, ремонтные бригады возобновляют работу энергоблока №1. К работе готовы 10 из 11 энергоблоков.

В настоящее время станция несет нагрузку 1330 МВт, работают 10 из 11 энергоблоков, за исключением блока №1.

Напомним, Луганская ТЭС из-за отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах переходит на газ.

17 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, разрешила угольным электростанциям закупать газ для производства электроэнергии.

Отметим, 17 декабря в ходе "Часа вопросов к правительству" премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проблема с критической нехваткой угольного сырья для энергогенерирующих предприятий решена, поскольку запасы на складах медленно, но все же растут.

Накануне СМИ сообщили, что СБУ направила в Кабмин отчет о нехватке угля на теплоэлектростанциях, констатировав, что сейчас запасы более чем в пять раз ниже плановых.