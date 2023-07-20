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"Укренерго" зафіксувало літній рекорд споживання електроенергії: українців закликають економити
У середу, 19 липня, в енергосистемі о 21:40 був зафіксований літній рекорд споживання. Він на 1% перевищив показник найспекотнішого дня, який був 6 липня, навіть попри те, що середньодобова температура повітря вчора була на 4˚С нижчою.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
Крім того, пік споживання знову повернувся на вечірні години - з 21:00 до 22:00, що суттєво збільшує навантаження на енергосистему. Зокрема, порівняно з початком тижня вечірнє споживання зросло на 4%.
"Для того, щоб покрити стрімко зростаюче споживання доводиться задіювати потужності еквівалентні декільком енергоблокам електростанцій. Диспетчерський центр "Укренерго" залучає всі наявні в енергосистемі електростанції, які в роботі, але їхній обсяг суттєво обмежений", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як зазначається, ситуація також ускладнюється тим, що 20 липня в плановий ремонт вийшов ще один блок атомної електростанції. Триває масштабна ремонтна кампанія на багатьох електростанціях.
Як економити електроенергію
В "Укренерго" просять економно користуватися електроенергією. Зокрема, з 16:00 до 23:00:
- охолоджувати приміщення не нижче 23˚С;
- вимикати потужні електроприлади або користуватися ними по черзі;
- переносити користування електроприладами на ранкові, денні або нічні години доби;
- вимикати світло, коли виходите з приміщення.
Нагадаємо, "Укренерго" зі зростанням спеки закликало українців економити електроенергію, особливо з з 16:00 до 23:00.
Джерело фото: ua.depositphotos.com