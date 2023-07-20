"Укрэнерго" зафиксировало летний рекорд потребления электроэнергии: украинцев призывают экономить

В среду, 19 июля, в энергосистеме в 21:40 был зафиксирован летний рекорд потребления. Он на 1% превысил показатель жаркого дня, который был 6 июля, даже несмотря на то, что среднесуточная температура воздуха вчера была на 4˚С ниже.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Кроме того, пик потребления снова вернулся на вечерние часы – с 21:00 до 22:00, что существенно увеличивает нагрузку на энергосистему. В частности, по сравнению с началом недели, вечернее потребление выросло на 4%.

"Для того, чтобы покрыть стремительно растущее потребление, приходится задействовать мощности эквивалентные нескольким энергоблокам электростанций. Диспетчерский центр "Укрэнерго" привлекает все имеющиеся в энергосистеме электростанции, которые в работе, но их объем существенно ограничен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ситуация также усугубляется тем, что 20 июля в плановый ремонт вышел еще один блок атомной электростанции. Продолжается масштабная ремонтная кампания на многих электростанциях.

Как экономить электроэнергию

В "Укрэнерго" просят экономно пользоваться электроэнергией. В частности, с 16:00 до 23:00:

охлаждать помещение не ниже 23˚С;

выключать мощные электроприборы или пользоваться ими поочередно;

переносить пользование электроприборами на утренние, дневные или ночные часы суток;

выключать свет, выходя из помещения.

Напомним, "Укрэнерго" с ростом жары призывало украинцев экономить электроэнергию, особенно с 16:00 до 23:00.

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