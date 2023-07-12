Растет нагрузка на энергосистему. В "Укрэнерго" просят украинцев больше экономить электроэнергию

После умеренной температуры на выходных и в понедельник жара снова способствует росту потребления. В "Укрэнерго" заявили о недостаточности мер по экономии электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"С ростом жары растет и нагрузка на энергосистему. Просим потребителей уделять больше внимания мерам по экономии электроэнергии", - говорится в сообщении.

Так, в "Укрэнерго" советует гражданам с 16:00 до 23:00 каждый день:

охлаждать помещение, выставляя температуру кондиционеров не ниже 23С;

выключить мощные электроприборы или пользоваться ими поочередно;

переносить пользование электроприборами на утренние, дневные или ночные часы суток;

выключать свет, если выходите из помещения.

Сейчас "Укрэнерго" не прогнозирует ограничений электроснабжения, но отмечает необходимость уменьшить потребление электрической энергии в вечерние часы для снижения нагрузки на энергосистему и облегчения ее балансировки.

Напомним, в Министерстве энергетики сообщали, что на 12 июля украинские электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребностей потребителей. Дефицита нет. Однако ночью россияне вновь атаковать территорию Украины, из-за чего энергосеть страны получила незначительные повреждения.

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