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Растет нагрузка на энергосистему. В "Укрэнерго" просят украинцев больше экономить электроэнергию
После умеренной температуры на выходных и в понедельник жара снова способствует росту потребления. В "Укрэнерго" заявили о недостаточности мер по экономии электроэнергии.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"С ростом жары растет и нагрузка на энергосистему. Просим потребителей уделять больше внимания мерам по экономии электроэнергии", - говорится в сообщении.
Так, в "Укрэнерго" советует гражданам с 16:00 до 23:00 каждый день:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- охлаждать помещение, выставляя температуру кондиционеров не ниже 23С;
- выключить мощные электроприборы или пользоваться ими поочередно;
- переносить пользование электроприборами на утренние, дневные или ночные часы суток;
- выключать свет, если выходите из помещения.
Сейчас "Укрэнерго" не прогнозирует ограничений электроснабжения, но отмечает необходимость уменьшить потребление электрической энергии в вечерние часы для снижения нагрузки на энергосистему и облегчения ее балансировки.
Напомним, в Министерстве энергетики сообщали, что на 12 июля украинские электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребностей потребителей. Дефицита нет. Однако ночью россияне вновь атаковать территорию Украины, из-за чего энергосеть страны получила незначительные повреждения.
Источник фото: ua.depositphotos.com