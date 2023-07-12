Зростає навантаження на енергосистему. В "Укренерго" просять українців більше економити електроенергію

Після помірної температури на вихідних і у понеділок спека знову сприяє зростанню споживання. В "Укренерго" заявили про недостатність заходів з економії електроенергії.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Зі зростанням спеки зростає і навантаження на енергосистему. Просимо споживачів приділяти більше уваги заходам з економії електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Так, в "Укренерго" радить громадянам з 16:00 до 23:00 щодня:

охолоджувати приміщення, виставляючи температуру кондиціонерів не нижче 23˚С;

вимкнути потужні електроприлади або користуватися ними по черзі;

переносити користування електроприладами на ранкові, денні або нічні години доби;

вимикати світло, якщо виходите з приміщення.

Наразі "Укренерго" не прогнозує обмежень електропостачання, але наголошує на необхідності зменшити споживання електричної енергії у вечірні години для зниження навантаження на енергосистему та полегшення її балансування.

Нагадаємо, в Міністерстві енергетики повідомляли, що станом на 12 липня українські електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає. Проте вночі росіяни знов атакувати територію України, через що енергомережа країни зазнала незначних пошкоджень.

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