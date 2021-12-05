В Китае построят крупнейшую сеть водородных АЗС

Китайская нефтегазовая и химическая корпорация Sinopec инвестирует 30 млрд юаней ($4,7 млрд) в строительство тысячи водородных автозаправочных станций и большого количества газохранилищ для водорода, сообщает издание "Электровести".

Кроме этого, Sinopec начинает строительство завода по производству зеленого водорода в Синьцзяне стоимостью 3 млрд юаней ($470 млн) с производственной мощностью 20 тыяч тонн водорода ежегодно.

По информации издания, работа электролизеров будет снабжена солнечной электростанцией мощностью 300 МВт. Ожидается, что производство по проекту начнется в июне 2023 года.

Компания также разрабатывает планы строительства водородного завода с аналогичной производственной мощностью – 20 тысяч тонн в год, в городе Ордосе (автономный район Китая Внутренняя Монголия).

В Sinopec уверены, что водородный транспорт станет экономически привлекательным уже к 2030 году. На водород в первую очередь будут переводить дальнобойные грузовые автомобили.

По прогнозам Китайской ассоциации водородного топлива, к 2050 году КНР будет ежегодно потреблять до 60 млн тонн водорода в качестве топлива для автомобилей.

Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" и "Укртрансгаз" присоединились к инициативе H2EU+Store по производству "зеленого" водорода из возобновляемых источников энергии и его экспорту в страны Европы.

Идею производства "зеленого" водорода с помощью возобновляемых источников электроэнергиипрорабатывают также "Метинвест" и ДТЭК. Они планируют в результате заменить природный газ при производстве стали.