Украина будет производить "зеленый водород" и экспортировать его в ЕС

НАК «Нафтогаз Украины» и «Укртрансгаз» присоединились к инициативе «H2EU+Store» по производству «зеленого водорода» из возобновляемых источников энергии и его экспорту в страны Европы.

Как сообщает пресс-служба «Нафтогаза», подписан меморандум о взаимопонимании в рамках реализации проекта «H2EU+Store». Он предусматривает увеличение объемов производства возобновляемой электроэнергии и отладку производства «зеленого» водорода в Украине. Планируется также обустройство мощностей по хранению водорода в подземных хранилищах Украины и центральной Европы, модернизация газотранспортной инфраструктуры для обеспечения транспортировки этого энергоносителя.

Европейские партнеры рассчитывают и на использование украинских подземных хранилищ газа.

"Убежден, что объединение усилий такого количества мощных компаний — это серьезный шаг для того, чтобы перевести тему водорода из исследований и пилотных проектов в новую норму на газовом рынке Европы", — заявил и. о. гендиректора Оператора газотранспортных систем Украины Сергей Перелома.

"Центральный водородный коридор" должен появиться также между Украиной и Германией — он пройдет через Чехию и Словакию.

Напомним, над запуском производства экологически чистого водорода работает компания "Укргидроэнерго". Она имеет в пользовании земельные участки, на которых можно установить электролизеры, и доступ к практически неограниченным водным ресурсам.

Это далеко не единственный проект в Украине. Так, Европейский банк реконструкции и развития и ООО "Оператор ГТС Украины" подписали соглашение о сотрудничестве в продвижении разработки и использования низкоуглеродного водорода. Задача оператора ГТС — подготовить инфраструктуру к декарбонизированным энергетическим рынкам будущего.

Он должен быть создан частично за счет перепрофилирования существующей газовой инфраструктуры в сочетании с целевыми инвестициями в новые специализированные водородные трубопроводы и компрессорные станции. Предполагается, что это позволит обеспечить транспортировку водорода на большие расстояния по доступной цене. Ожидаемые объемы транспортировки энергоносителя— до 120 ГВт-ч в день. Проверить мощность и стоимость планируют до конца 2022 года.

Идею производства "зеленого" водорода с помощью возобновляемых источников электроэнергии прорабатывают также "Метинвест" и ДТЭК. Они планируют в результате заменить природный газ при производстве стали.