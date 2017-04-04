Александр Ярославский покупает страховую компанию "ИНГО Украина"

Группа DCH Александра Ярославского приобретает страховую компанию "ИНГО Украина" (Киев).

Как сообщается в официальном пресс-релизе DCH, к настоящему времени уже подписаны документы по покупке 25%-го пакета акций, завершаются формальные процедуры по закрытию сделки. Дальнейшая стратегия DCH по отношению к данному активу направлена на увеличение доли в страховщике до 100%".

Как сказал Ярославский, которого цитирует пресс-служба: "Почему купил? Потому что экономику нужно поднимать, а в страну — инвестировать. Внешние инвесторы не придут, если не увидят, что внутри есть жизнь, что украинский бизнес не убегает, а вкладывает. А почему "ИНГО"? В январе удалось запустить Харьковский тракторный завод (ХТЗ), производственный процесс наладили, тракторы начали сходить с конвейера — стало скучно, вот и купили "ИНГО". Так актив за активом — будем двигаться дальше".

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование рынков финансовых услуг Украины, 21 марта 2017 года согласовала компании "Ловингтон Холдингз Лимитед" (Кипр) приобретение 24,99% акций АСК "ИНГО Украина".

Регулятор отмечал, что сделка осуществлена путем прямого приобретения пакета акций.

Ранее международная страховая группа "ИНГО" (РФ) продала все свои страховые активы в Украине: рисковую компанию "ИНГО Украина", компанию по страхованию жизни "ИНГО Украина Жизнь". В частности, ЗАО "ИнВест-Полис" (Москва) продало 99,9993% АСК "ИНГО Украина". Сделка была осуществлена путем заключения договора купли-продажи.

Отметим, что российская "ИНГО" входит в группу "Базовый элемент" Олега Дерипаски.

Об этом "ИНГО Украина" была уведомлена 6 июля 2015 года.

Как позже на сайте компании сообщил ее глава правления Игорь Гордиенко, покупателями компаний группы "ИНГО" в Украине стали 14 европейских компаний.

"ИНГО Украина" — одна из старейших и крупнейших украинских страховых компаний. Имеет 28 видов лицензий на разные виды обязательного и добровольного страхования, разветвленную филиальную сеть. Компания обслуживает розничных и корпоративных клиентов.

Группа DCH развивала разные инвестиционные проекты, в числе которых — УкрСиббанк, Черкасский "Азот", "Киевстар" и др.

Предыдущим приобретением бизнесмена был Харьковский тракторный завод (ХТЗ), который после 10-месячного простоя начал работу вначале 2017 года. Отметим, СМИ неоднократно обращали внимание, что ранее одним из инвесторов ХТЗ также был Олег Дерипаска