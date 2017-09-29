АМКУ разрешил Тигипко купить "дочку" Сбербанка

29 сентября 2017, 16:23
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Антимонопольный комитет не считает, что покупка VS Банка приведет к существенному ограничению конкуренции на банковском рынке

АМКУ разрешил Тигипко купить Увеличить картинку

Антимонопольный комитет Украины разрешил Сергею Тигипко опосредовано приобрести акции ПАО "ВиЭс Банк" (VS Банк, Львов). Об этом сообщила пресс-служба комитета.

АМКУ рассмотрел заявку о покупке пакета акций, который превышает 50% голосов у высшем органе управления общества. Комитет отмечает, что Тигипко опосредовано владеет еще двумя банками: "Таскомбанк" (Киев) и "Универсал банк" (Киев). Совокупная доля этих участников на рынках банковских услуг по итогам 2016 года не превышает 4% по каждому.

Ранее заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова подтвердила, что НБУ проанализировал возможность покупки ТАСкомбанком VS Банк.

"Мы на финальной стадии анализа. Предварительный анализ свидетельствует, что эта сделка возможна", — сказала Рожкова.

Сергей Тигипко намерен купить VS Банк (Львов). Он 23 августа 2017 года подал заявление в Антимонопольный комитет о предоставлении ему разрешения на опосредованное приобретение доли в уставном капитале VS Банка.

В Нацбанке тогда подтвердили, что Тигипко намерен приобрести 99,9% акций финчреждения, которое опосредованно принадлежит Сбербанку России.

Напомним, в декабре 2016-го Тигипко завершил сделку по покупке Universal Bank и страховой компании Aegon Life Ukraine. А течение 2017 года ТАСкомбанк приобрел часть активов и пассивов, неплатежеспособных Диамантбанка и банка "Новый".

По материалам: "Дело"
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АМКУ разрешил Тигипко купить
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