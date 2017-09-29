АМКУ разрешил Тигипко купить "дочку" Сбербанка

Антимонопольный комитет Украины разрешил Сергею Тигипко опосредовано приобрести акции ПАО "ВиЭс Банк" (VS Банк, Львов). Об этом сообщила пресс-служба комитета.

АМКУ рассмотрел заявку о покупке пакета акций, который превышает 50% голосов у высшем органе управления общества. Комитет отмечает, что Тигипко опосредовано владеет еще двумя банками: "Таскомбанк" (Киев) и "Универсал банк" (Киев). Совокупная доля этих участников на рынках банковских услуг по итогам 2016 года не превышает 4% по каждому.

Ранее заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова подтвердила, что НБУ проанализировал возможность покупки ТАСкомбанком VS Банк.

"Мы на финальной стадии анализа. Предварительный анализ свидетельствует, что эта сделка возможна", — сказала Рожкова.

Сергей Тигипко намерен купить VS Банк (Львов). Он 23 августа 2017 года подал заявление в Антимонопольный комитет о предоставлении ему разрешения на опосредованное приобретение доли в уставном капитале VS Банка.

В Нацбанке тогда подтвердили, что Тигипко намерен приобрести 99,9% акций финчреждения, которое опосредованно принадлежит Сбербанку России.

Напомним, в декабре 2016-го Тигипко завершил сделку по покупке Universal Bank и страховой компании Aegon Life Ukraine. А течение 2017 года ТАСкомбанк приобрел часть активов и пассивов, неплатежеспособных Диамантбанка и банка "Новый".