Банкопад: "Народный капитал" намерен самоликвидироваться

16 января 2017, 13:00
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Акционеры ПАО "Банк Народный капитал" планируют ликвидацию своего банка из-за непрозрачной структуры собственности

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"Народный капитал" намерен самоликвидироваться. Такое предложение акционеры рассмотрят во время заседания 16 января 2016 года.

Как уточняется в повестке дня, акционерам предлагается ликвидировать банк для защиты их же интересов.

В частности, акционерам предлагают учесть ситуацию на рынке банковских услуг и трудность признания Национальным банком Украины структуры собственности "Народного капитала" прозрачной.

Если акционеры одобрят ликвидацию банка, то потребуется разрешение Национального банка Украины (НБУ). После чего к своим обязанностям приступит ликвидационная комиссия.

Согласно данным "Народного капитала", 20% его акций принадлежит Валерию Макаренко. Остальные акции разбиты на пакеты меньше 10% и банком не раскрывались.

Напомним, собственники "Финбанка" рассмотрят ликвидацию своего банка 1 февраля.

По материалам: "Дело"
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Теги: банки , ликвидация , нбу

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