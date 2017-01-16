Банкопад: "Народный капитал" намерен самоликвидироваться

"Народный капитал" намерен самоликвидироваться. Такое предложение акционеры рассмотрят во время заседания 16 января 2016 года.

Как уточняется в повестке дня, акционерам предлагается ликвидировать банк для защиты их же интересов.

В частности, акционерам предлагают учесть ситуацию на рынке банковских услуг и трудность признания Национальным банком Украины структуры собственности "Народного капитала" прозрачной.

Если акционеры одобрят ликвидацию банка, то потребуется разрешение Национального банка Украины (НБУ). После чего к своим обязанностям приступит ликвидационная комиссия.

Согласно данным "Народного капитала", 20% его акций принадлежит Валерию Макаренко. Остальные акции разбиты на пакеты меньше 10% и банком не раскрывались.

Напомним, собственники "Финбанка" рассмотрят ликвидацию своего банка 1 февраля.