Банковская система теряет капитал — НБУ

Нацбанк обновил данные по экономическим нормативам для банковской системы в целом. Главные итоги первого полугодия по совокупным нормативам украинских банков — адекватность капитала снижается, но при этом финучреждения продолжают сокращать кредитование связанных лиц.

На 1 июля, основной для НБУ норматив достаточности капитала в системе находился на самом низком уровне за год — 12,4% (в июне было 13,11%, в январе — 12,69%) при нормативе Нацбанка в 10%.

Общий размер регулятивного капитала по системе также достиг самого низкого за год значения — 92,551 млрд грн (год банки начинали с капиталом в 109,654 млрд грн), что связано со сокращением количества работающих банков.

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Изменилась структура нормативов ликвидности. Мгновенная ликвидность банков находится на худшем в этом году уровне (58,59%) — но все равно это в разы выше норматива. При этом, показатели текущей (106,61% при нормативе 40%) и краткосрочной ликвидности (94,95% при 60%) сейчас самые высокие за год.

Продолжает снижаться уровень максимального кредитного риска по операциям банков со связанными лицами. 2017 год система начинала с 36,72% (норматив — не более 25%), сейча показатель снизился до 26,84%.

Показатель достаточности капитала (Н2) характеризует общую капитализацию банков и рассчитывается как соотношение между регулятивным капиталом (за вычетом резервов под активные операции) и общими обязательствами финучреждений. На практике, чем выше адекватность капитала, тем больше рисков берут на себя собственники банка, чем ниже — риски перекладываются на его вкладчиков и клиентов.

Как отмечала замглавы НБУ Катерина Рожкова, для крупнейших банков сейчас действует смягченный норматив адекватности капитала — 7%. Из первой двадцатки банков норматив в 10% выполняли 12 финучяреждений. В НБУ рассчитывают, что все банки выйдут на 10% только к 1 января 2019 года.