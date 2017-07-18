Банковская система теряет капитал — НБУ

18 июля 2017, 13:28
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

НБУ опубликовал апдейт по ключевым экономическим нормативам для банковской системы в целом на начало июля

Банковская система теряет капитал — НБУ | Банки | Дело Увеличить картинку

Нацбанк обновил данные по экономическим нормативам для банковской системы в целом. Главные итоги первого полугодия по совокупным нормативам украинских банков — адекватность капитала снижается, но при этом финучреждения продолжают сокращать кредитование связанных лиц.

На 1 июля, основной для НБУ норматив достаточности капитала в системе находился на самом низком уровне за год — 12,4% (в июне было 13,11%, в январе — 12,69%) при нормативе Нацбанка в 10%.

Общий размер регулятивного капитала по системе также достиг самого низкого за год значения — 92,551 млрд грн (год банки начинали с капиталом в 109,654 млрд грн), что связано со сокращением количества работающих банков.

Изменилась структура нормативов ликвидности. Мгновенная ликвидность банков находится на худшем в этом году уровне (58,59%) — но все равно это в разы выше норматива. При этом, показатели текущей (106,61% при нормативе 40%) и краткосрочной ликвидности (94,95% при 60%) сейчас самые высокие за год.

Продолжает снижаться уровень максимального кредитного риска по операциям банков со связанными лицами. 2017 год система начинала с 36,72% (норматив — не более 25%), сейча показатель снизился до 26,84%.

Показатель достаточности капитала (Н2) характеризует общую капитализацию банков и рассчитывается как соотношение между регулятивным капиталом (за вычетом резервов под активные операции) и общими обязательствами финучреждений. На практике, чем выше адекватность капитала, тем больше рисков берут на себя собственники банка, чем ниже — риски перекладываются на его вкладчиков и клиентов.

Как отмечала замглавы НБУ Катерина Рожкова, для крупнейших банков сейчас действует смягченный норматив адекватности капитала — 7%. Из первой двадцатки банков норматив в 10% выполняли 12 финучяреждений. В НБУ рассчитывают, что все банки выйдут на 10% только к 1 января 2019 года.

Раздел: >

Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Банковская система теряет капитал — НБУ | Банки | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.96
EUR EUR - - 29.76
RUB RUB - - 0.44
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.89 11.9
Киевская область 21.76 10.61
Львовская область 21.43 10.69
Читайте также
Больше в разделе Деньги
Читаемые в разделе
НБУ убрал российский ВТБ Банк из списка покупателей валюты НБУ убрал российский ВТБ Банк из списка покупателей валюты ВТБ Банк закроет все украинские представительства, кроме одного офиса в Киеве ВТБ Банк закроет все украинские представительства, кроме одного офиса в Киеве Третий год ужаса: Почему банки боятся требований НБУ по капиталу Третий год ужаса: Почему банки боятся требований НБУ по капиталу
Все новости
Комментируемые
1 Государство перечислило ПриватБанку еще 22,5 млрд грн 2 Третий год ужаса: Почему банки боятся требований НБУ по капиталу 3 ВТБ Банк закроет все украинские представительства, кроме одного офиса в Киеве 4 НБУ признал банкротом банк "Новый" 5 НБУ убрал российский ВТБ Банк из списка покупателей валюты
Все новости
Видео
 В Харькове задержали двух предполагаемых террористов ИГИЛ
Новые люди: в кинотеатрах стартует "Война за планету обезьян"
Все видео
Фото
В Харькове задержали двух предполагаемых террористов ИГИЛ
В Харькове задержали двух предполагаемых террористов ИГИЛ
Новые люди: в кинотеатрах стартует "Война за планету обезьян"
Новые люди: в кинотеатрах стартует "Война за планету обезьян"
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.