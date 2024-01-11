Чи вкладати у біткоїн. Який курс чекає на цифрове "золото" у 2024 році

Незважаючи на зимові холоди, ринок криптовалют знаходиться у теплому святковому настрої, оскільки курс біткоїну постійно йде угору. За даними сайту Coinmarketcap, у грудні 2023 року BTC зріс на 12% та досяг відмітки у $42,7 тис. за монету. Що цікавить інвесторів, так це те, чи продовжиться цей тренд і які перспективи зростання має "цифрове золото" у 2024 році. Delo.ua поспілкувалося з криптоекспертами та озвучує свій прогноз для курсу BTC.

Які події впливатимуть на курс "цифрового золота"

За оцінками експертів, рік Дракона може стати дуже динамічним для "цифрового золота". На це впливатимуть такі ключові події:

Схвалення спотових Bitcoin-ETF . На початку січня Комісія з цінних паперів США (SEC) має схвалити перші спотові ETF на Bitcoin. Це допоможе вийти на ринок великим інституційним гравцям. Як результат, очікується суттєвий приплив ліквідності в криптоіндустрію.

. На початку січня Комісія з цінних паперів США (SEC) має схвалити перші спотові ETF на Bitcoin. Це допоможе вийти на ринок великим інституційним гравцям. Як результат, очікується суттєвий приплив ліквідності в криптоіндустрію. Старт циклу пом’якшення ФРС . Федрезерв США може знизити облікову ставку 14 березня. Ймовірність цього оцінюється у 67%. Це може вплинути на зростання курсу біткоїну. Для розуміння: за два місяці до попереднього старту в липні 2019 року Bitcoin подорожчав на 130%.



. Федрезерв США може знизити облікову ставку 14 березня. Ймовірність цього оцінюється у 67%. Це може вплинути на зростання курсу біткоїну. Для розуміння: за два місяці до попереднього старту в липні 2019 року Bitcoin подорожчав на 130%. Халвінг біткоїну . Ця подія очікується приблизно 5 квітня. Історично халвінг є важливим фактором звуження пропозиції біткоїну на ринку та зниження оплати майнерів, що підштовхує ціну крипти вгору. Тож зростання курсу "цифрового золота" реально й у 2024 році.



. Ця подія очікується приблизно 5 квітня. Історично халвінг є важливим фактором звуження пропозиції біткоїну на ринку та зниження оплати майнерів, що підштовхує ціну крипти вгору. Тож зростання курсу "цифрового золота" реально й у 2024 році. Регулювання ринку. Цей тренд може вплинути на курс біткоїну як негатив, проте він не призведе до перспективи криптозими. Найімовірніше регулювання виведе криптоіндустрію з тіні в довгостроковій перспективі. Це допоможе вплинути на зростання роздрібного капіталу.



Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин попереджає, що криптовалюта як інвестиційний інструмент не піддається довгостроковому аналізу, зокрема, в межах року. Причина – велика волатильність цифрових активів.

"Криптовалюти у довгостроковому горизонті - це не питання фундаментального, математичного, технічного прогнозу, це мабуть питання віри. Тому криптоінвестори мають розуміти, що будь-який довгостроковий прогноз може бути орієнтовним, тому що цей ринок дуже спекулятивний", - уточнює Шевчишин.

Якою може бути поведінка BTC у 2024 році

Експерти вважають, що квітневий халвінг Bitcoin може спричинити зростання котирувань "цифрового золота".

Сценарій №1: курс біткоїну може зрости до $55 тис.

Прикладів реалізації подібного сценарію вже є чимало. Зокрема, під час останнього передхалвінгового ралі - у період із січня по 11 травня 2020 року - BTC подорожчав на 22%.

"Зараз Bitcoin знаходиться у стійкому висхідному тренді від 21 листопада 2022 року. Але похвалитися такими ж вражаючими перспективами на першу половину року 2024 року не може. Висхідний тренд обмежує зростання BTC у наступні 4-6 місяців до 15-25%. Тобто, курс монети може досягти $50-55 тис.", - розповідає аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак в коментарі Delo.ua.

А ось у другій половині 2024 року біткоїн може очікувати серйозне зростання, кажуть експерти. Як показує статистика, на постхалвінговому ралі – тобто, через 5-6 місяців після халвінгу BTC – "цифрове золото" показує дуже сильні результати. В цей період приріст вартості головної криптовалюти може зрости від 65-70% і більше.

Також на позитивні настрої біткоїну у другій половині 2024 року можуть впливати новини по темі спотові Bitcoin-ETF, звертають увагу експерти. Тобто, як тільки ці фонди будуть схвалені SEC та повноцінно запрацюють у США, найбільший фінансовий ринок у світі отримає інструменти для прямих інвестицій у Bitcoin. Зрозуміло, що "цифрове золото" може отримати новий поштовх для зростання курсу.

"В таких умовах логічно, що у другій половині 2024 року BTC може зрости на 30-35% та оновити історичний максимум у $68 990", - акцентує Орищак.

Сценарій №2: "цифрове золото" може подорожчати до $82 тис.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначає, що собівартість майнінгу біткоїну на 2024 рік складає біля $27-30 тис. Тому експерт розглядає цей орієнтир як можливу мінімальну вартість біткоїну, нижче за яку падіння ціни малоймовірне, а якщо і відбудеться, то буде короткостроковим.

Тому коли біткоїн знаходиться на рівні $27-30 тис., можна купувати монети, оскільки сценарій падіння ціни до собівартості виглядає малоймовірним", - говорить Шевчишин.

На його думку, за несприятливих чинників нижнім кордоном для "цифрового золота" може стати курс у $32 тис.

"Орієнтир по верхній межі оцінюється в $82 тис. За сприятливих факторів і значної ліквідності на ринку не можна виключати зростання біткоїну до $120 тис. Зараз це оптимістичний прогноз". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Що думають іноземні експерти про курс біткоїну

Ми поцікавилися й тим, які прогнози щодо біткоїну дають іноземні аналітики. Оцінки на ринку такі:

Генеральний директор Blockstream Адам Бек спрогнозував значне зростання вартості біткоїну, припустивши, що він може досягти відмітки у $100 тис., передає видання Beincrypto.

Аналітична компанія CryptoQuant вважає, що вартість "цифрового золота" перевищить $160 тис.

"Ми стверджуємо, що ринок біткоїну може мати позитивний рік у 2024 році в основному через вплив оцінки ринку, активність мережі, халвінг, макроекономічну перспективу, схвалення Bitcoin-ETF, зростання ліквідності стейблкойнів", — підтвердили аналітики CryptoQuant в коментарі Beincrypto.

Засновник Galaxy Digital Майк Новограц вважає, що вартість BTC може досягти $70 тис., передає видання Crypto.news.

"Чи можемо ми перейти до старих максимумів наступного року? Звичайно", - говорить Новограц.

Які ризики можуть "гальмувати" зростання біткоїну впродовж 2024 року

На думку експертів, основні ризики для біткоїну будуть зосереджені на початку 2024 року. Зокрема, інвестори побоюються геополітичних форс-мажорів на Близькому Сході чи Тайвані, оскільки 13 січня тут відбудуться президентські вибори.

"Ніхто не може точно сказати як криптовалюта відреагує у разі військового зіткнення в Південно-Китайському морі. Ринок може й вирости, а може й обвалитися. Тож саме січень є найнебезпечнішим місяцем для криптоінвесторів". Максим Орищак аналітик компанії ЦБТ

В іноземних медіа експерти хоча й надають оптимістичні прогнози щодо курсу головної криптовалюти, проте зазначають, що крипта може зіткнутися зі значними проблемами. Серед іншого видання Theblock зазначає, що у 2023 році загальний обсяг інвестицій скоротився на 68% до $10,6 млрд. Це зниження різко контрастує із загальним обсягом інвестицій у $33,2 млрд у 2022 році.

Численні чинники сприяли цьому падінню, зокрема:

історично високі відсоткові ставки,

швидке розширення штучного інтелекту, що відволікає увагу від криптовалюти,

регулятивні репресії,

наслідки помітних криптовалютних крахів, наприклад, пов’язаних із FTX.

Ця ситуація буде впливати на вартість "цифрового золота" у 2024 році. Але такі події, як схвалення Bitcoin-ETF та халвінг біткоїну мають допомогти BTC забезпечити стабільне зростання курсу.