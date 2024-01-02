Зазирни в криптокалендар. На які ключові події криптоінвесторам варто чекати у 2024 році

Не секрет, що світовий крипторинок дуже мінливий та залежіть від багатьох подій, новин та настроїв. Тож редакція Delo.ua розпитала експертів про те, які тенденції впливатимуть на ринок віртуальних активів у Рік Дракона та визначила топ-7 криптотенденцій 2024 року.

В перелік факторів, що впливатимуть на ринок криптоінвестицій у 2024 році потрапили найрізноманітніші події від цілком очікуваного халвінгу біткоїну та схвалення Bitcoin-ETF до несподіваних президентських виборів на Тайвані.

"У 2024 році на ринку криптовалют відбуватимуться важливі події, що популяризуватимуть цифрові активі та технології. Це допоможе розширяти впровадження блокчейну та все більше використовувати інновації на побутовому так державному рівнях", - зазначив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин в коментарі Delo.ua.

Отже, давайте детельно розглянемо, які саме можливості готує криптоінвесторам 2024 рік.

Тренд №1. Схвалення спотового Bitcoin-ETF

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак в коментарі Delo.ua відмітив, що першою та перспективною подією на крипторинку у 2024 році може стати схвалення Комісією з цінних паперів США (SEC) спотового Bitcoin-ETF. Варто зазначити, що SEC вже кілька разів відкладав ухвалення рішення. Тепер індустрія чекає на старт фондів 10 січня 2024 року – наразі це крайній термін. Фактично у регулятора не залишилося юридичних підстав для відмови чи перенесення схвалення.

"Інвестори чудово розуміють ситуацію. Тому заздалегідь, ще з середини жовтня-2023, закладали цю новину у ціни. На цьому фоні Bitcoin і подорожчав на 65% за останні 2,5 місяці. Новинний відіграш запуску Bitcoin-ETF практично завершено", - зазначає Орищак.

За його словами, тепер інвестори хочуть отримати не тільки схвалення SEC, але й побачити реальний приплив коштів через новий канал інвестицій. Ніхто з учасників крипторинку особливо не сумнівається, що американці користуватимуться новим інструментом. Але для підтвердження потрібен час, говорить експерт, тому вторинний позитивний ефект може з’явитися лише у другій половині 2024 року.

Своєю чергою, фінансовий радник Михайло Пацан зазначає, що затвердження Bitcoin ETF може відбутися в березні-квітні 2024 року, оскільки на запуск нових фінансових інструментів впливає законодавче регулювання.

"Зміни в законодавстві вже суттєво впливають на крипторинок. Тепер основні світові стейкхолдери мають домовитися про запуск нових фінансових інструментів на базі децентралізованих активів, в тому числі і Bitcoin-ETF", - говорить експерт.

На його думку, якщо такий старт Bitcoin-ETF відбудеться, це спричинить новий приток коштів в децентралізовані активи. Як результат, будуть розвиватися інші децентралізовані технології та децентралізовані фінінструменти (DeFi), наприклад, Liquid Staked Derivatives (LSD).

Тренд №2. Президентські вибори на Тайвані

Неочікувана подія, яку наші експерти відмітили як важливу на криптокалендарі 2024 року – це президентські вибори на Тайвані, що відбудуться 13 січня. Експерти звертають увагу на те, що ця тема може мати суттєвий вплив на ринок віртуальних активів. Зокрема, багато чого залежить від того, як розвиватимуться подальші відносини США та Китаю. Тут прогнози різняться від апокаліптичних - на кшталт початку воєнного конфлікту між США та Китаєм, до оптимістичних - вибори пройдуть спокійно і це стане сигналом перемоги невоєнного сценарію вирішення тайванської проблеми.

"Військовий сценарій може вплинути на криптоіндустрію як завгодно. Починаючи від нестримного зростання через хеджування ризиків класичної фінансової системи. Закінчуючи розпродажем через загальний обвал ринків", - акцентує Максим Орищак.

А ось невійськовий сценарій не матиме прямого впливу на ринок криптовалют – скоріш за все, ця новина просто заспокоїть нерви криптоінвесторів.

"Якщо тайванська «дика карта" буде відіграна, тоді в нові інвестиції у криптовалютний ринок стануть досить безпечними», - говорить Орищак.

Тренд №3. Старт циклу пом'якшення ФРС

Експерти впевнені, що у 2024 році на крипторинок буде сильно впливати старт циклу зниження процентної ставки ФРС. Для розуміння: за два місяці до попереднього старту в липні 2019 року Bitcoin подорожчав на 130%, а Ethereum - на 70%.

"Якщо ринок ф'ючерсів матиме рацію, то новий цикл пом'якшення ФРС, з ймовірністю в 67%, почнеться 14 березня. Тож період із другої половини січня по 14 березня може стати дуже сильним для криптовалютного ринку". Максим Орищак аналітик ЦБТ

Тренд №4. Халвінг Bitcoin

Уся криптоіндустрія чекає на халвінг біткоїну, який попередньо призначено на 5 квітня 2024 року. В цей день винагорода за майнінг у мережі Bitcoin має скоротитися удвічі – з 6,25 до 3,125 BTC. У всіх трьох попередніх випадках ця подія дуже позитивно позначалася на криптовалютному ринку.

"Під час так званого передхалвінгового ралі, тобто за п’ять місяців до події, Bitcoin щоразу дорожчав на 20-25% і більше. А під час постхалвінгового ралі – або п’ять місяців після халвінгу - курс BTC зростав ще на 70% і більше", - звертає увагу Орищак.

За оцінками експерта, якщо статистичні закономірності спрацюють вчетверте, тоді:

До 5 квітня курс Bitcoin буде не нижче за $47 тис. за монету.

До вересня "цифрове золото" може досягти майже історичного максимуму $60-65 тис.

Згоден з цим й фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Він зазначає, що історично халвінгу передують місяці, які супроводжуються підвищенням ціни. А наступні місяці після халвінгу супроводжуються ще більшим прискоренням зростання.

"У цей період ціна може показати зростання у 2 та навіть 4 рази", - каже Шевчишин.

Водночас з цим, експерт Михайло Пацан акцентує, що через наступний халвінг виникає серйозна проблема – чи буде вигідно майнити біткоїн, адже майнери можуть вважати зменшену виручку в 3,125 BTC занадто низькою.

"Якщо біткоїн та інші криптовалюти будуть системно інтегровані в різноманітні бізнес-процеси, це надасть віртуальним монетам додаткову цінність. Такий сценарій можливий лише, коли запрацює повноцінна регуляція в різних країнах світу. Тоді біткоїн й надалі буде стабільно цікавим активом", - говорить Пацан.

Тренд №5. Президентські вибори у США

Напруженим для крипторинку стане очікування президентських виборів у США, що відбудуться 5 листопада 2024 року. Орищак каже, що прогнозувати, як їх результат впливатиме на галузь - зарано. Однак криптоінвесторам варто пригодуватися до будь-яких сценаріїв.

Зокрема, для цього має сенс:

скоротити позиції,

зафіксувати прибуток,

повертатися на ринок вже після розуміння результатів виборів.

Тренд №6. Штучний інтелект та інновації

Експерт Михайло Пацан вважає, що впровадження нових технологій суттєво сприятиме зростанню та прийняттю криптовалют у 2024 році. Зокрема, ці тенденції забезпечать різноманітні швидкі та ефективні блокчейн-платформи.

"Такі технології як генеративний штучний інтелект в парі з блокчейн-протоколами нададуть додаткові можливості інтеграції Web3 в бізнес, тож криптовалюти зможуть масово прийняти у різноманітних секторах економіки", - каже Пацан.

Тренд №7. Регулювання та інституціональні інвестиції

У 2024 році різні країни світу продовжать впроваджувати законодавче регулювання крипторинку, каже Андрій Шевчишин. Це важливий тренд, оскільки допоможе обмежити вплив "схемного" капіталу на галузь, а також запустить на ринок роздрібного інвестора.

А ще переведення криптоіндустрії в легальне поле активізує залучення великих інвесторів в цей вид активів, продовжує Михайло Пацан. Такий сценарій може забезпечити додаткову ліквідність і стабільність ринку, а також підвищити його легітимність.

"Це можливо тільки за рахунок фондів Bitcoin- та Ethereum-ETF, на які всі очікують. Тоді інституціональним інвесторам не потрібно купляти криптовалюти напряму, вони зможуть придбати їх через паї фондів і тримати на їх балансі". Михайло Пацан фінансовий радник

У 2024 році має початися "криптовесна"

Якщо прогнози наших експертів стануть реальними, скоріш за все, у 2024 році на світовий ринок віртуальних активів чекатиме "криптовесна". Основний фундамент для цього тренду створить квітневий халвінг біткоїну.

Вже зараз "цифрове золото" знаходиться в гарному настрої. Зокрема, нещодавно біткоїн перетнув відмітку в $40 тис. та впевнено тримається на цьому рівні. За даними сайту Coinmarketcap, у грудні монета зросла більше ніж на 12% та досягла відмітки в $42,4 тис.

За оцінками західних експертів, цей тренд зростання біткоїн має продовжувати й у 2024 році. Як вже писало видання Delo.ua, аналітики компанії Finder вважають, що у 2025 році курс монети досягне $87 125, а у 2030 році – $220 708.

"У нашій галузі ми покладаємося на халвінг біткоїну як на маяк, щоб орієнтуватися в тому, що ми можемо передбачити. Хоча ми не маємо уявлення, якими будуть ринкові умови з геополітичної чи економічної точки зору в 2024 році, ми знаємо, що біткоїн стане дедалі дефіцитнішим", - відмітив у цьому огляді провідний ринковий аналітик Swyftx Пав Хундал.

Впевнені в зростанні "цифрового золота" й експерти Matrixport. Вони вважають, що у грудні 2024 році BTC може досягти відмітки у $125 тис.

Згідно ж з базовими та оптимістичними сценаріями українських експертів, після халвінгу курс біткоїну може рухатися в такому діапазоні:

до вересня - $45-50 тис.

до кінця 2024 року - біля $100 тис.

Якщо ж відбудеться якійсь форс-мажор геополітичного чи фінансового характеру, тоді може спрацювати альтернативний сценарій: "Тоді четвертий халвінг може порушити закономірність трьох минулих та показати рівень курсу в $30-35 тис.", - пояснює Максим Орищак.

Водночас з цим, Андрій Шевчишин наразі не вірить апокаліптичні сценаріїї, оскільки курс біткоїну йде в позитивному тренді.