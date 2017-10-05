Cумма уставного капитала для малых и средних банков может быть уменьшена

05 октября 2017, 10:53
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности на своем заседании договорился с Национальным банком об уменьшении суммы уставного капитала для банков 2 и 3 категории с 500 млн до 200 млн грн

Увеличить картинку Фото ИнформБюро

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности на своем заседании договорился с Национальным банком об уменьшении суммы уставного капитала для банков 2 и 3 категории с 500 млн до 200 млн грн. Об этом по итогам заседания сообщил председатель финансового комитета Сергей Рыбалка.

"После огромных усилий нашего комитета, мы наконец договорились с НБУ об изменениях в графике увеличения уставного капитала малых и средних банков. До 15 октября этого года они вместе с рынком должны подготовить новый план, — подчеркнул глава финансового комитета. — В свою очередь, мы с коллегами по комитету подготовим законопроект, в котором пропишем четкие условия докапитализации и объем уставного капитала".

По его словам, малый и средний бизнес — это звено, на котором держатся все развитые страны. "В сложный экономический период именно эти банки показали прибыль. В них также есть заемщики. И мы должны сделать все, чтобы бизнес работал", — подчеркнул глава комитета.

"В свою очередь, мы с коллегами по комитету подготовим законопроект, в котором пропишем четкие условия докапитализации и объем уставного капитала", — резюмировал Сергей Рыбалка.

Раздел: >
Теги: нбу , докапитализация , уставный капитал , капитал

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.81
EUR EUR - - 31.6
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 24.7 13.93
Киевская область 24.13 13.03
Львовская область 24.46 13.64
Читайте также
Больше в разделе Деньги
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.