Два инвестора заинтересовались Платинум Банком

Два потенциальных инвестора подали заявки на ознакомление с финансовой отчетностью и документами неплатежеспособного Платинум Банка, сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Как отмечается в сообщении, ФГВФЛ продлил срок подачи конкурсных предложений лицами, планирующими участвовать в выведении банка с рынка, до 6 февраля 2017 года. Соответственно, срок рассмотрения таких предложений продлен до 9 февраля.

Фонд добавляет, что независимо от результатов конкурса выплаты гарантированной суммы вкладчикам банка начнутся в сроки, предусмотренные законодательством. Они приходятся на третью декаду февраля текущего года.

Так, согласно сообщению, сейчас формируется общий реестр вкладчиков банка. Согласно текущим оценкам, около 99% вкладчиков смогут получить свои средства в полном объеме.

Фонд также отмечает, что Платинум Банк — первый, где гарантированная сумма будет выплачиваться и физлицам-предпринимателям.

Сумма средств физлиц, которая может быть возмещена, по состоянию на 11 января 2017 года, согласно данным отчетности неплатежеспособного банка, составляла около 4,9 млрд грн.