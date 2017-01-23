Экс-руководители ПриватБанка запустили IT-компанию

23 января 2017, 11:49
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Бывшие руководители ПриватБанка запустили компанию, которая займется разработкой IT-решений для банков

Увеличить картинку Дмитрий Дубилет

Экс-первый замглавы правления ПриватБанка Олег Гороховский, экс-директор по информационным технологиям Дмитрий Дубилет и экс-руководитель бизнеса "Платежи и переводы" этого банка Михаил Рогальский намерены создать IT-компанию Fintech Band.

Как написал на своей странице в соцсети Facebook Дубилет, компания будет заниматься такими блоками, как процессинг, CRM-система, кредитные карты, интернет-банкинг и т.д.

"Название компании — Fintech Band. Надеюсь, скоро порадуем всех крутыми фичами в разных украинских банках. Коллеги-банкиры, ждите, скоро постучимся к вам на встречу", — написал он в понедельник.

Неделей ранее Гороховский написал у себя на странице в Facebook, что намерен заняться банкингом.

"Я определился. Банки умрут, а банкинг нет. К черту банки! Подробности позже..." — писал он.

Как сообщалось, Дубилет, Гороховский и Рогальский ушли со своих должностей в ПриватБанке после национализации финучреждения в декабре 2016 года.

В январе Дубилет принял предложение стать советником городского главы Днепра Бориса Филатова. Он также является советником главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко.

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: >
Теги: приватбанк , банки , facebook

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читаемые в разделе
Экс-руководители ПриватБанка запустили IT-компанию Экс-руководители ПриватБанка запустили IT-компанию Аудитом государственного ПриватБанка займется EY Аудитом государственного ПриватБанка займется EY PwC оценивали залоги в "Привате" в разы больше их реальной стоимости — НБУ PwC оценивали залоги в "Привате" в разы больше их реальной стоимости — НБУ
Все новости
Комментируемые
1 Набсовет ПриватБанка возглавил турецкий финансист 2 PwC оценивали залоги в "Привате" в разы больше их реальной стоимости — НБУ 3 Банки не будут обязаны страховать все залоги до 2019 года 4 Аудитом государственного ПриватБанка займется EY 5 НБУ выдал лицензии на обмен валют еще 17 небанковским учреждениям
Все новости
Видео
 Голливудские звезды Болдуин и Де Ниро пародировали Трампа на митинге в Нью-Йорке
10 малоизвестных фактов об инаугурации президентов США — Council on Foreign Relations
Все видео
Фото
Голливудские звезды Болдуин и Де Ниро пародировали Трампа на митинге в Нью-Йорке
Голливудские звезды Болдуин и Де Ниро пародировали Трампа на митинге в Нью-Йорке
10 малоизвестных фактов об инаугурации президентов США — Council on Foreign Relations
10 малоизвестных фактов об инаугурации президентов США — Council on Foreign Relations
Все фото
Популярные теги
3G приватбанк банки facebook облигации еврооблигации минфин
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.