Экс-руководители ПриватБанка запустили IT-компанию

Экс-первый замглавы правления ПриватБанка Олег Гороховский, экс-директор по информационным технологиям Дмитрий Дубилет и экс-руководитель бизнеса "Платежи и переводы" этого банка Михаил Рогальский намерены создать IT-компанию Fintech Band.

Как написал на своей странице в соцсети Facebook Дубилет, компания будет заниматься такими блоками, как процессинг, CRM-система, кредитные карты, интернет-банкинг и т.д.

"Название компании — Fintech Band. Надеюсь, скоро порадуем всех крутыми фичами в разных украинских банках. Коллеги-банкиры, ждите, скоро постучимся к вам на встречу", — написал он в понедельник.

Неделей ранее Гороховский написал у себя на странице в Facebook, что намерен заняться банкингом.

"Я определился. Банки умрут, а банкинг нет. К черту банки! Подробности позже..." — писал он.

Как сообщалось, Дубилет, Гороховский и Рогальский ушли со своих должностей в ПриватБанке после национализации финучреждения в декабре 2016 года.

В январе Дубилет принял предложение стать советником городского главы Днепра Бориса Филатова. Он также является советником главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко.