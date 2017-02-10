Экс-владелец банка "Финансы и кредит" переложил ответственность за банкротство на топ-менеджмент

10 февраля 2017, 16:55
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Жеваго обвинил в банкротстве банка "Финансы и кредит" топ-менеджмент и заявил, что государство не должно требовать от него выплат по долгам банка

Экс-владелец банка Увеличить картинку

Экс-мажоритарный владелец банка "Финансы и Кредит" народный депутат Константин Жеваго обвиняет в ликвидации банка экс-главу правления банка Владимира Хлывнюка.

"Он (Хлывнюк) сбежал в марте 2015 года. Почему? Потому что выяснилось, что были выданы мошеннические кредиты. В частности, кредит на $120 млн с процентами в адрес афериста Полищука (экс-владелец банка "Михайловский")", — сказал Жеваго в интервью еженедельнику "Новое время".

Он заявил, что не занимался делами банка на ежедневной основе, нанимая для этого менеджмент, и доверял Хлывнюку, который возглавлял правления 13 лет.

Жеваго также выразил надежду, что часть выданных банком кредитов удастся вернуть, в частности, $45 млн авиакомпании МАУ.

Жеваго также утверждает, что государство не может требовать от него средств по долгам "Финансов и кредита", так как якобы залогов, оставленных под кредиты рефинансирования (1,45 млрд грн по той персональной гарантии, которую бизнесмен давал и целостные имущественные комплексы) достаточно.

"В основе своей против кредитов рефинансирования заложены мои предприятия... Когда эти залоги реализуют и монетизируют, тогда какая-то сумма денежных средств, возможно, останется к погашению", — пояснил Жеваго. По его мнению, в случае справедливой продажи доплачивать ему не придется.

Он подчеркнул, что намерен далее жить в Украине, поэтому выплатит предписанную Нацбанком сумму "после всех разбирательств, если у меня не будет вопросов, связанных с суммой и каким образом это все насчитано".

Отвечая на критику главы НБУ Валерии Гонтаревой об отсутствии в его декларации всех его активов, депутат заявил, что там есть все активы и все компании, которые являются холдингами для всех его активов.

Согласно данным в госреестре деклараций, первоначально 30 октября 2016 года депутат внес в свою декларацию в разделах "ценные бумаги" и "корпоративные права" только 231,4 млн акций Ferrexpo plc. Однако 4 ноября он подал исправленную декларацию, в которой указал эмитентом ценных бумаг Minco Trust и опосредованно Ferrexpo.

Как сообщалось, в конце января этого года Гонтарева заявила, что Жеваго имел 110 связанных компаний по состоянию на сентябрь 2015 года, когда Нацбанк Украины вывел с рынка принадлежащий ему банк "Финансы и Кредит".

"Откройте декларацию Жеваго. У него, бедного, кроме часов, ничего нет. Где активы? У него было 110 компаний связанных, когда мы выводили банк с рынка. Где они в его декларации? Там только Ferrexpo, ... потому что он английского законодательства боится. А на наше — плевал", — сказала Гонтарева в интервью еженедельнику "Новое время".

Она заявила, что Жеваго на тот момент был должен НБУ 6 млрд грн, и на часть суммы есть его персональная гарантия.

Курс акций Ferrexpo в пятницу вырос на 3% — до GBP1,6 ($2 по текущему курсу), за последний год они подорожали в 8 раз.

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: >
Теги: банк финансы и кредит , банки , нбу

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