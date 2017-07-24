ФГИ объявил о продаже акций восьми облэнерго

ФГИ 24 июля объявил начало проведения аукционов с повышением цены по продаже пакетов акций восьми энергокомпаний, говорится в сообщении фонда.

Согласно документу, в частности, 15 августа на "Украинской бирже" состоятся торги по продаже 25% акций ПАО "Одессаоблэнерго" (стартовая цена — 631,3 млн грн).

16 августа на фондовой бирже "Иннэкс" будут продавать блокпакет ПАО "Донецкоблэнерго" (стартовая цена — 143,8 млн грн), ПАО "Донбассэнерго" (на "Украинской межбанковской валютной бирже", начальная цена — 669,2 млн грн) и ПАО "Сумыоблэнерго" (на бирже "Перспектива", стартовая цена — 370,2 млн грн).

17 августа — торги на "Киевской международной фондовой бирже" по продаже 25% акций ПАО "ДТЭК Днепрооблэнерго" (начальная стоимость — 490,054 млн грн) и ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" (728,236 млн грн).

18 августа состоятся аукционы: ПАО "ДТЭК Захидэнерго" (на фондовой бирже ПФТС, начальная стоимость — 347,6 млн грн) и ПАО "Киевэнерго" (на площадке фондовой биржи ПФТС, стартовая цена — 759,6 млн грн).

Детальная информация размещена в бюллетене "Ведомости приватизации".