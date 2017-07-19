Гонтарева перестала вмешиваться в управление Нацбанком — Рожкова

19 июля 2017, 14:20
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Замглавы НБУ Катерина Рожкова об участии Валерии Гонтаревой в текущей жизни Нацбанка и назначении нового главы регулятора

Гонтарева перестала вмешиваться в управление Нацбанком — Рожкова | Банки | Дело Увеличить картинку

Глава НБУ Валерия Гонтарева, которая сейчас находится в отпуске, фактически отстранена от управления Нацбанком и не получает даже базовую информацию, предназначенную для его топ-менеджмента, рассказала замглавы регулятора Катерина Рожкова в интервью Лиге.

"Она вообще не вмешивается ни во что. Например, у нас есть стандартная рассылка для правления НБУ, куда приходит любая верхнеуровневая информация, и Валерия Гонтарева уже исключена из этой группы. С момента, как она ушла в отпуск, она всего пару раз забегала в Национальный банк, это было еще до ее отъезда", — пояснила Рожкова.

По ее словам, рабочие моменты, такие как дело Привата или сотрудничество с МВФ, они с Гонтаревой сейчас не обсуждают.

"О каких-то больших событиях, как, например, о переговорном процессе с МВФ, о ПриватБанке, она может составить впечатление, но детали мы не обсуждаем с ней. Но это не значит, что я не пишу ей иногда и не спрашиваю, как у нее дела" — отметила замглавы Нацбанка.

В НБУ при этом не знают, когда именно парламент будет рассматривать назначение его нового руководителя. Как пояснила Рожкова, сначала новую кандидатуру в парламент должен подать президент, кто это будет — в Нацбанке тоже не в курсе.

Перед этим с отчетом перед депутатами, как бывший руководитель, должна выступить сама Гонтарева. Ближайшая сессия парламента начнется только в сентябре.

Раздел: >
Теги: нбу , валерия гонтарева

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Гонтарева перестала вмешиваться в управление Нацбанком — Рожкова | Банки | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.93
EUR EUR - - 29.96
RUB RUB - - 0.44
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.97 11.9
Киевская область 22.13 10.73
Львовская область 22.16 11.06
Читайте также
Больше в разделе Деньги
Читаемые в разделе
НБУ убрал российский ВТБ Банк из списка покупателей валюты НБУ убрал российский ВТБ Банк из списка покупателей валюты ВТБ Банк закроет все украинские представительства, кроме одного офиса в Киеве ВТБ Банк закроет все украинские представительства, кроме одного офиса в Киеве Третий год ужаса: Почему банки боятся требований НБУ по капиталу Третий год ужаса: Почему банки боятся требований НБУ по капиталу
Все новости
Комментируемые
1 Государство перечислило ПриватБанку еще 22,5 млрд грн 2 Третий год ужаса: Почему банки боятся требований НБУ по капиталу 3 ВТБ Банк закроет все украинские представительства, кроме одного офиса в Киеве 4 НБУ признал банкротом банк "Новый" 5 НБУ убрал российский ВТБ Банк из списка покупателей валюты
Все новости
Видео
 Владелец "Киевстара" запускает новый бесплатный мессенджер в Украине
В Харькове задержали двух предполагаемых террористов ИГИЛ
Все видео
Фото
Владелец "Киевстара" запускает новый бесплатный мессенджер в Украине
Владелец "Киевстара" запускает новый бесплатный мессенджер в Украине
В Харькове задержали двух предполагаемых террористов ИГИЛ
В Харькове задержали двух предполагаемых террористов ИГИЛ
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.