Гонтарева перестала вмешиваться в управление Нацбанком — Рожкова

Глава НБУ Валерия Гонтарева, которая сейчас находится в отпуске, фактически отстранена от управления Нацбанком и не получает даже базовую информацию, предназначенную для его топ-менеджмента, рассказала замглавы регулятора Катерина Рожкова в интервью Лиге.

"Она вообще не вмешивается ни во что. Например, у нас есть стандартная рассылка для правления НБУ, куда приходит любая верхнеуровневая информация, и Валерия Гонтарева уже исключена из этой группы. С момента, как она ушла в отпуск, она всего пару раз забегала в Национальный банк, это было еще до ее отъезда", — пояснила Рожкова.

По ее словам, рабочие моменты, такие как дело Привата или сотрудничество с МВФ, они с Гонтаревой сейчас не обсуждают.

"О каких-то больших событиях, как, например, о переговорном процессе с МВФ, о ПриватБанке, она может составить впечатление, но детали мы не обсуждаем с ней. Но это не значит, что я не пишу ей иногда и не спрашиваю, как у нее дела" — отметила замглавы Нацбанка.

В НБУ при этом не знают, когда именно парламент будет рассматривать назначение его нового руководителя. Как пояснила Рожкова, сначала новую кандидатуру в парламент должен подать президент, кто это будет — в Нацбанке тоже не в курсе.

Перед этим с отчетом перед депутатами, как бывший руководитель, должна выступить сама Гонтарева. Ближайшая сессия парламента начнется только в сентябре.