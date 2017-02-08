Индустриалбанк и Экспресс-банк объединятся

Индустриалбанк и Экспресс-Банк намерены объединиться, сообщил председатель правления Индустриалбанка Михаил Букреев.

"Индустриалбанк и Экспресс-Банк будут объединяться. Для нас этот шаг абсолютно осознанный. Как уже было отмечено, непозволительная роскошь — владеть двумя банками одному акционеру", — сказал он во время "круглого стола" по внедрению упрощенной процедуры капитализации и реорганизации банков в Киеве в среду.

Букреев также выразил уверенность, что такое объединение будет выигрышным как для клиентов банков, так и для акционеров.

Индустриалбанк основан в 1990 году.

По данным Нацбанка Украины, на 24 марта 2016 года крупнейшим акционерами банка являлись Роза Дворецкая (Израиль) (прямое и опосредованное участие 65,5341%), Александр Дмитренко (опосредованное участие 8,3469%), Александр Рабцун (прямое и опосредованное участие 7,544%), Артур Абдинов (прямое и опосредованное участие 5,7628%), Кабинет министров (опосредованное участие 5,033%, через НАК "Нафтогаз Украины"), Игорь Дворецкий (прямое участие 3,9786%), Елена Ланда (прямое участие 3,7736%).

Экспресс-банк основан в 1994 году.

По состоянию на 23 марта 2016 года его крупнейшим акционером являлась Р.Дворецкая, которая опосредованно владеет 80,0302% акций банка. Министерство инфраструктуры опосредованно через госпредприятия владеет 18,336% банка.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2016 года по размеру общих активов Индустриалбанк (2,728 млрд грн) занимал 37-е место, Экспресс-Банк (1,264 млрд грн) — 51-е место среди 100 действовавших в стране банков.