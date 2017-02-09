Из сейфа в Ощадбанке украли средств на 9,5 млн грн

Клиент государственного банка "Ощадбанк" требует возвращения украденных из индивидуального сейфа денежных средств и ценностей на сумму 9,5 млн гривень и привлечении к ответственности виновных. Об этом сообщил Евгений Найденов, адвокат АО "Aver Lex", которое представляет интересы потерпевшего.

По словам адвоката, клиент банка арендовал индивидуальный сейф в отделении Ощадбанка, расположенном на ул. Владимирской в ​​г.. Киеве, с 2014 года и систематически посещал банк для проверки наличия своих сбережений в сейфе. Последний его визит был в конце сентября 2016 года, а в ноябре договор аренды истек и не был продлен.

"В конце декабря 2016 сейф был открыт сотрудниками банка в связи с окончанием срока договора аренды с грубыми нарушениями этой процедуры, а именно при отсутствии его владельца и без предусмотренной порядком видеофиксации. После этого клиенту стало известно о краже его денежных средств и ценностей", — говорится в сообщении юрфирмы.

В юрфирме отмечают, что согласно процедуре, установленной НБУ, об открытии индивидуального сейфа в связи с окончанием срока договора аренды представители банка обязаны в обязательном порядке должным образом сообщить об этом своего клиента. Но сотрудники банка этого не сделали, ссылаясь на его "донецкую прописку". По словам адвоката,, клиент обратился к руководству Главного управления Ощадбанка по Киеву с жалобой, но получил ответ об отсутствии нарушений со стороны сотрудников банка.

"Согласно приказу банка, открытию подлежали 6 индивидуальных сейфов, договор аренды которых истек. Вместе с тем некоторые из них не открывались почти 2 года. А сейф, из которого были украдены средства, был открыт сразу через месяц после окончания договора аренды. Вопрос, по каким критериям выбирались сейфы, пока остается без ответа", — отметил Евгений Найденов.

Он также добавил, что по факту хищения средств в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело, клиент банка признан потерпевшим и ведутся следственные действия.