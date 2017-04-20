Янукович судится с Ощадбанком

20 апреля 2017, 18:43
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Янукович судится с госбанком в деле о защите... чести, достоинства и деловой репутации

Янукович судится с Ощадбанком | Банки | Дело Увеличить картинку

Печерский районный суд Киева 10 апреля открыл производство по гражданскому иску представителя экс-президента — адвоката АО "Авер Лекс" Виталия Сердюка, Об этом пишет Финклуб.

Иск был подан против Ощадбанка, ООО "Киевский Институт проблем управления имени Горшенина", главы правления Ощадбанка Андрея Пышного, и касается защиты чести, достоинства и деловой репутации, а также опровержения недостоверной информации. Первое заседание состоится 23 июня.

В первый раз иск был подан еще в марте, но 20 марта суд его не принял, поскольку не был уплачен судебный сбор.

На счетах Януковича и Азарова в Ощадбанке лежит $1,15 млрд

Виктор Янукович обиделся на то, что глава правления Ощадбанка Андрей Пышный во время интервью шеф-редактору LB.ua Соне Кошкиной и редактору экономического отдела издательства Андрею Яницкому, которое опубликовано на Интернет-сайте средства массовой информации "Левый берег" (LB.ua), распространил якобы недостоверную информацию о наличии у Виктора Януковича на счетах в ПАО "Государственный ощадный банк Украины" более 1 миллиарда 150 миллионов долларов.

По материалам: Финансовый клуб
Раздел: >
Теги: виктор янукович , ощадбанк

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Янукович судится с Ощадбанком | Банки | Дело
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