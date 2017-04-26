Как инновационный бизнес может безвозмездно получить миллион евро от ЕС

Еще два года назад — в марте 2015 года — Украина присоединилась к программе Европейского Союза "Горизонт 2020". Она предусматривает грантовую помощь для стартапов и малых, и крупных предпринимателей, которые разрабатывают инновационные решения для исследовательских, финансовых, консалтинговых, общественных организаций и даже для госучреждений. Главное условие, чтобы они работали в сфере науки и инноваций.

Это масштабный проект с общим фондом финансирования 80 млрд евро на семь лет. Но украинский бизнес даже спустя два года практически не знает о возможности получить безвозмездно от 50 тыс. евро до 6 млн евро на свои проекты.

Присоединяясь к "Горизонту 2020", Украина сделала свой взнос в размере 35,5 млн евро. За два года 429 украинских организаций поучаствовали в программе, подав проекты на 270 млн евро. Тем не менее, лишь 69 счастливчиков из Украины получили финансирование на сумму 12 млн евро. Это очень скромные цифры по сравнению с Великобританией, Германией и Испанией, которые используют "Горизонт 2020" по максимуму и получают сотни миллионов евро. То есть, пока что Украина финансирует европейские инновации, а не наоборот.

Что такое Горизонт 2020?

О "Горизонте 2020" часто говорят лишь как о возможности привлечь средства университетам и исследовательским организациям. Но программа на самом деле гораздо шире.

Есть три основных направления — финансирование исследований, поддержка и коучинг, а также целевая программа для малого и среднего бизнеса. У украинских предпринимателей и организаций с 2015 года есть доступ ко всем компонентам программы.

"Горизонт 2020" предусматривает финансирование проектов по 15 основным направлениями. В частности, информационные технологии, нанотехнологии, космические исследования, климатические инновации и окружающая среда, здравоохранение, транспортная сфера, альтернативная энергетика, сельское и лесное хозяйство.

Каждые два года формируется рабочая программа, где описаны приоритеты, проекты и бюджеты на этот период. В 2017 году Евросоюз потратит приблизительно 176 млн евро. Программа на 2018 и 2019 гг. будет опубликована в третьем квартале текущего года.

Что может дать украинскому бизнесу "Горизонт 2020"?

Около 20% бюджета "Горизонта 2020" идет на поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ). Стартап или предприятие может получить финансирование на любой этап своего развития. К примеру, необходимо провести маркетинговое исследование, дабы понять рынок, на который хочет выйти бизнес, или же нужны средства для создания прототипа.

Программа предусматривает три фазы поддержки МСБ. На этапе разработки концепции и планирования бизнес-идеи предприниматель может получить до 50 тысяч евро, на этапе выполнения бизнес-плана — от 0,5 до 2,5 млн евро. А на стадии коммерциализации Горизонт помогает находить инвесторов и клиентов.

Кроме, собственно, финансирования предприниматели получают коучинг. Экспертов могут выбрать из базы самостоятельно, а могут же предлагать Еврокомиссии своего кандидата. "Я бы не недооценивал коучинговую помощь, — говорит директор по развитию бизнеса Borsch Ventures Святослав Святненко, который сопровождает стартап Polyteda Cloud, который привлек 1,2 млн евро через "Горизонт 2020". — Мы выбрали из базы двух экспертов, и один уже вывел нас на крупного клиента".

Среди украинских предприятий и организаций, которые привлекли финансирование от "Горизонт 2020", фармкомпания "Фармак" и Институт органической химии Академии наук. Они присоединились к консорциуму, получившему грант в размере 900 тыс. евро, который занимается разработкой наноструктур для лечения рака и инфицированных паразитами клеток. Еще один проект, который получил финансирование от Евросоюза, предусматривает разработку бизнес-плана для создания терапевтических игр для детей, которые страдают церебральным параличом. Этот проект в Украине намерена реализовать Международная клиника восстановительного лечения в Трускавце.

Но наибольший объем финансирования — 1,2 млн евро — удалось привлечь украинскому стартапу Polyteda Cloud. Его проект предусматривает разработку программного обеспечения для проверки интегральных микросхем перед их производством. Продукт Polyteda Cloud в результате должен быть интегрирован в системы как минимум трех европейских заводов полупроводников.

Как поучаствовать и победить?

Программа "Горизонт 2020" является довольно конкурентной: лишь 14% заявок получают финансирование. Что касается МСБ, то Еврокомиссия поддерживает еще меньшее количество проектов — только 5-6%.

При этом "Горизонт 2020" может покрыть не более 70% бюджета проекта. Остальную часть предприниматель должен профинансировать сам. Это могут быть как кредит, так и собственные сбережения. Проекты же в сфере здравоохранения являются исключением из правил и могут получить финансирование от Еврокомиссии до 5 млн евро, которое покрывает все 100% бюджета.

Какие проекты сейчас готова профинансировать Еврокомиссия, можно узнать на портале участника.

Чтобы заинтересовать "Горизонт 2020", говорит Святослав Святненко, необходимо предложить действительно инновационную идею. "Участники должны предложить что-то новое. Но решение также не может фокусироваться только на украинском рынке. Ценность должна быть и для Европы. Своим решением вы должны решать какие-то глобальные вызовы: экономические, индустриальные, социальные", — говорит директор по развитию бизнеса Borsch Ventures.

Некоторые проекты предусматривают, что в них могут участвовать только объединения предприятий или организации. Потому следует внимательно читать условия и в случае необходимости найти европейских партнеров с необходимым уровнем компетенции.

Кроме того, важно правильно оформить заявку. Для первой фазы поддержки МСБ заявка должна быть оформлена приблизительно на 10 страницах, для второй — на 30-50 страницах. Но главное, чтобы написанное действительно касалось проекта. Уже через 6-8 недель предприятие получит вердикт от Еврокомисии. В случае успеха проекты длятся 12-24 месяца.