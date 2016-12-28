Капитал ПриватБанка наполнят индексными ОВГЗ

28 декабря 2016, 13:03
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Для капитализации ПриватБанка Кабмину позволили выпускать ОВГЗ, в том числе ОВГЗ с индексной стоимостью, чтобы покрыть несбалансированную валютную позицию банка

Капитал ПриватБанка наполнят индексными ОВГЗ | Банки | Дело Увеличить картинку

Капитализация ПриватБанка будет осуществлена с использованием как гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), так и индексных ОВГЗ, выплаты по которым привязаны к курсу гривни к доллару. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины в среду.

"Предлагается предоставить возможность Минфину осуществлять для целей капитализации ПриватБанка выпуск ОВГЗ, в том числе ОВГЗ с индексной стоимостью до 64 млрд грн, ... чтобы покрыть несбалансированную валютную позицию банка", — прокомментировал это решение министр финансов Александр Данилюк в ходе заседания правительства.

Он уточнил, что эти облигации выпускаются также на срок до 15 лет, но ставка по ним не будет превышать 6% годовых.

Как сообщалось, Минфин в рамках национализации ПриватБанка выкупил его акции в полном объеме за одну гривню, после чего примет участие в его дополнительной капитализации путем приобретения акций дополнительной эмиссии на сумму, не превышающую размер минимальной потребности в капитале, рассчитанной Национальным банком. В это постановление №961 Кабинет министров от 18 декабря и будут внесены изменения о возможности выпуска индексных ОВГЗ.

"Министерству финансов осуществлять ... выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в размере до 116,8 млрд грн сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции дополнительной эмиссии ПАО КБ "ПриватБанк", — говорилось в постановлении №981.

Согласно ему, Минфину также поручено в трехмесячный срок внести предложения о необходимости дополнительной капитализации ПриватБанка по результатам оценки его финансового положения, проведенной международно признанной аудиторской компанией.

Ранее Данилюк и глава Нацбанка Валерия Гонтарева указали в качестве максимального объема эмиссии ОВГЗ для национализации ПриватБанка 148 млрд грн. Помимо этого, Данилюк уточнил, что выпуск будет осуществляться траншами, первый из них составит 43 млрд грн.

Согласно данным ПриватБанка на 1 октября 2016 года, его уставный капитал составлял 21 млрд 256,469 млн грн, а всего собственный капитал — 30 млрд 292,531 млн грн.

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: >
Теги: приватбанк, минфин, овгз

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Капитал ПриватБанка наполнят индексными ОВГЗ | Банки | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.65
EUR EUR - - 27.84
RUB RUB - - 0.44
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 21.95 12.63
Киевская область 21.34 12.26
Львовская область 21.91 12.54
Читайте также
Больше в разделе Деньги
Читаемые в разделе
Кто будет управлять государственным ПриватБанком: досье Кто будет управлять государственным ПриватБанком: досье Как Коломойский перекладывает вину за ПриватБанк на НБУ Как Коломойский перекладывает вину за ПриватБанк на НБУ Методичка для разговора с таксистом: что случилось с ПриватБанком Методичка для разговора с таксистом: что случилось с ПриватБанком
Все новости
Комментируемые
1 Без паники: Выдача наличных из банкоматов ПриватБанка уменьшилась вдвое 2 Представлен новый набсовет ПриватБанка 3 Суд запретил собственнику "ТММ-Энергобуд" выезд из Украины 4 Методичка для разговора с таксистом: что случилось с ПриватБанком 5 ПриватБанк будет снижать депозитные ставки
Все новости
Видео
 Пожар на рынке сэконд-хэнда у станции "Лесная" в Киеве повредил оборудование метро — пресс-служба
Владимир Зеленский и "Квартал 95" сняли фильм, опоздавший на десять лет — о "Слуге народа 2"
Все видео
Фото
Пожар на рынке сэконд-хэнда у станции "Лесная" в Киеве повредил оборудование метро — пресс-служба
Пожар на рынке сэконд-хэнда у станции "Лесная" в Киеве повредил оборудование метро — пресс-служба
Владимир Зеленский и "Квартал 95" сняли фильм, опоздавший на десять лет — о "Слуге народа 2"
Владимир Зеленский и "Квартал 95" сняли фильм, опоздавший на десять лет — о "Слуге народа 2"
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2016 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.