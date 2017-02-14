Кредитование 3.0: Депутаты вновь попробуют восстановить доверие между заемщиками и банками

В Верховную Раду внесли очередной законопроект, призванный восстановить доверие между банками и их клиентами. Это будет уже третий "подход к снаряду" — два предыдущих раза депутаты провалили голосование за подобные законы.

Цель документа — закрыть целый ряд законодательных брешей и поддержать кредиторов, которые в период кризиса столкнулись с массовыми неплатежами и невозможностью добиться от должника возврата средств в виде погашения долга или взыскания актива, который отдавался в залог. Проблема чрезвычайно важна для банков, ведь под неработающие кредиты нужно сформировать достаточные резервы, которые уводят банк в убыток. Это повышает риски, а высокий риск находит свое отражение в цене кредита и становится одной из основных причин высоких процентных ставок. Кроме того, ужесточился сам подход банков к клиентам — предпочитают работать с проверенными старыми заемщиками и очень осторожно относятся к выдаче кредитов новым клиентам.

Казалось бы, надо лишь подправить законодательство в части защиты прав кредиторов и решить вопрос. Но все оказалось не так просто.

Попытка номер три

Первый законопроект №2286а вносился в Раду в начале июля 2015 года. В повестке дня парламента документ появлялся 9 раз, и каждый раз переносился, пока 13 апреля 2016 года он не был отклонен. Для принятия его не хватило всего 24 голоса. В итоге, законопроект не был принят даже в первом чтении.

Второй законопроект №4529 носил название "Относительно стимулирования кредитования в Украине". В отличии от предыдущего документа, в данном случае депутаты смогли рассмотреть его в тот же год, когда он был внесен в парламент (2016), однако он тоже не был принят даже в первом чтении, и даже не был направлен на доработку — его просто отклонили. Документу не хватило всего 34 голоса.

Очередной проект закона был подготовлен Независимой ассоциацией банков Украины. В версии 3.0 есть ряд отличий от предыдущего законопроекта. Например, убрали положение про самовольное строительство и наследство — это будет вынесено в отдельный нормативный акт. Нормы по госрегистрации теперь учитывают последние законодательные изменения; добавлены положения касательно заключения договоров, в том числе в электронном виде; внесена норма по усовершенствованию механизма применения плавающей процентной ставки.

Кроме того, согласно новому законопроекту, нотариальное удостоверение договора залога транспортного средства станет необязательным; заработает институт поручительства; уменьшиться возможность уклоняться от кредитных обязательств при наследовании имущества заемщика; появится механизм принятия кредитором предмета ипотеки на баланс.

В добавок, должны быть устранены риски незаконного отчуждения имущества (авто), переданного в залог банку, в качестве обеспечения по кредиту без согласия банка-кредитора, права кредитора-ипотекодержателя в случае государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество будут защищены, а инструменты внесудебного урегулирования будут улучшены.

"На сегодня в законодательстве Украины есть пробелы, которые недобросовестные должники превращают в схемы для того, чтобы не возвращать долги или избегать ответственности за их невозврат. Так, работа института поручительства до сих пор является неэффективной, а банки постоянно рискуют потерять предмет ипотеки или залога", — отмечают в НБУ.

Масштаб проблемы

По данным НБУ, на сегодня около половины всех кредитов на банковском рынке являются проблемными или нерабочими (хотя не стоит забывать, что сюда попадают не только плохо или вообще необслуживаемые кредиты, выданные сторонним компаниям, но и займы компаниям, связанным с акционером банка).

Конечно, нельзя огульно назвать всех заемщиков, чьи кредиты попали в эти 50% злостными неплательщиками — часть из них столкнулись с проблемами из-за кризиса и конфликтов на Востоке и в Крыму. Но даже в таком случае банки сталкиваются с проблемами на этапах взыскания и последующей реализации залога — вопросы, которые в том числе может решить принятие соответствующего законопроекта.

Нацбанк констатирует прирост кредитного портфеля за год, что должно говорить о восстановлении кредитования, но, как подчеркивает и сам регулятор, в большинстве своем рост портфеля на 17,5% обусловлен конвертацией валютных кредитов в гривневые в результате реструктуризации. При этом, речь идет о юрлицах, а не физиках. Больше всего выросла доля кредитов аграриям — на 25% по сравнению с 2015 годом.

Если для юрлиц в прошлом году хотя бы частично попытались решить вопрос с накопившимися проблемными долгами, путем разработки механизма финансовой реструктуризации, то проблемы с физлицами замерли на вопросе валютной ипотеки (очередной законопроект, направленный на решение этого вопроса был в работе в середине 2016 года, но с июля обновлений по статусу документа не было). При этом, по словам директора департамента финансовой стабильности НБУ Виталия Ваврищука, банки отмечают, что пока, как минимум, не решится вопрос с мораторием на взыскание жилья, которое является предметом ипотеки, о восстановлении рынка кредитования покупки недвижимости можно не вспоминать. "Банки сейчас настолько не готовы выдавать ипотеку, что некоторые даже полностью убрали сам продукт с сайта", — сетует Ваврищук.

Не удивительно, что по результатам года, хотя доля потребкредитов и автокредитов незначительно выросла (на 1,4% и 0,7% соответственно), ипотечный портфель продолжал сокращаться.

Новая надежда

Комментируя очередную попытку провести через парламент законопроект о защите прав кредиторов, исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова отмечает, что надеется на счастливый третий раз.

"Мы надеемся, что третий раз будет счастливым. Откровенно удивляет такое упрямое игнорирование парламентом законопроекта, разработанного НАБУ, по усилению защиты прав кредиторов. Два раза подряд он был просто провален из-за нехватки голосов в зале. При этом практически ни один из народных избранников не был формально "против". Они просто не голосовали, что убивало законопроект технически", — сетует Коробкова.

По ее словам, складывается впечатление, что депутаты защищают скорее собственные интересы, чем государственные. "В парламенте есть немало представителей компаний, которые должны банкам миллиарды и годами не возвращают долгов. Поэтому я не устаю повторять, что в Украине процветает кредитное мошенничество", — отмечает она.

Исполнительный директор ассоциации уверена, что закрывания глаз на эту проблему может иметь страшные последствия для безопасности финансового сектора.

Однако два уже проваленных законопроекта не дают оснований надеяться на прохождение документом всех кругов Верховной Рады. И даже если закон будет принят — будет ли он исполняться?

На банковском рынке уже есть один хороший Закон, которым должны привлекаться к ответственности собственники и топ-менеджмент банков-банкротов, но все плюсы его нивелируются одним большим минусом — он не исполяется.