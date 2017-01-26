На конец прошлого года компании вывели из Украины дивидендов на $700 млн

На конец 2016 года компании вывели из Украины дивиденды на сумму $700 млн. Об этом рассказал в ходе брифинга зампредправления НБУ Дмитрий Сологуб, комментируя вопрос дальнейшего снятия валютных ограничений.

"Остается очень много ограничений, и когда мы думаем об их снятии, мы должны в первую очередь выбирать те, которые благоприятнее всего повлияют на рынок. В первую очередь, речь идет об ограничениях на выплату дивидендов. На конец 2016 года компании уже вывели около $700 млн, что отвечало ожиданиям НБУ", — отметил он.

По словам Сологуба, в 1-2 квартале компании финализируют свои результаты за прошлый год, и сейчас одна из первоочередных задач сейчас сделать расписание по выводу дивидендов на 2016 год.

Кроме того, Нацбанк намерен смягчить для банков ограничения по валютной позиции, но когда финучреждения могут рассчитывать на это, не уточнил, отметив, что все шаги будут приниматься постепенно.

В дополнение, глава НБУ Валерия Гонтарева отметила, что регулятор готовится вводить на рынке новые инструменты, в том числе для хеджирования рисков.

"Скоро мы презентуем новые инструменты, которые планируем дать рынку", — уточнила она.

При этом на 2017 год политика по дивидендам остается для НБУ приоритетом.