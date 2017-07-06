НАБУ проводит обыск в ПриватБанке по делу об убытках на сумму 117 млрд грн

06 июля 2017, 11:28
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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят следственные действия в главном офисе ПриватБанка в Днепре

НАБУ проводит обыск в ПриватБанке по делу об убытках на сумму 117 млрд грн | Банки | Дело Увеличить картинку

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют следственные действия в главном офисе ПАО КБ "ПриватБанк" в Днепре", — говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

По информации Бюро, указанные действия проводятся в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Национального банка Украины, а также растраты средств ПриватБанка в особо крупном размере, совершенном менеджментом и владельцами существенного участия указанного банковского учреждения (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины), вследствие чего государство понесло убытки в размере докапитализации банка в сумме 116,8 млрд грн.

Напомним, 18 декабря 2016 года было принято решение о национализации ПриватБанка.

На минувшей неделе Кабмин на основании выводов независимого аудитора Ernst&Young решил докапитализировать ПриватБанк еще на 38,565 млрд грн для выполнения им экономических нормативов.

Как рассказал 4 июля 2017 года действующий глава правления ПриватБанка Александр Шлапак, ПриватБанк с помощью аудитора установил системные нарушения со стороны бывшего менеджмента банка при выдаче займов на 133 млрд грн и при их обслуживании. Эти материалы направлены в Генеральную прокуратуру.

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Теги: набу , приватбанк , обыск

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НАБУ проводит обыск в ПриватБанке по делу об убытках на сумму 117 млрд грн | Банки | Дело
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