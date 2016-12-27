Нацбанк продаст на аукционе $80 млн, чтобы избежать скачка курса

27 декабря 2016, 13:10
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Нацбанк выйдет на рынок с продажей $80 млн

Нацбанк продаст на аукционе $80 млн, чтобы избежать скачка курса | Валюта | Дело Увеличить картинку

Нацбанк проведет аукцион по продаже $80 млн. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, решение обосновано временным избыточным спросом на иностранную валюту, который сформировался под действием ситуативных факторов.

"С одной стороны, предложение валюты сегодня ограничено в связи с Рождественскими выходными в США и Европе. Существенная часть валютной выручки, в основном от экспорта товаров и услуг, в Украину поступает в долларах США и евро и, соответственно, в большинстве случаев проходит через корреспондентские счета украинских банков в США и Европе. Обязательная продажа валютной выручки уполномоченные банки обязаны осуществить на следующий день после получения валюты. Соответственно, когда рабочий день в Украины 26 декабря совпал с выходным в США и Европе, валютная выручка на счета украинских банков не поступала, что ограничило обязательную продажу валютной выручки 27 декабря", — комментируют в НБУ.

С другой стороны, на валютный рынок давит спрос на валюту со стороны компаний-экспортеров, которые получили бюджетное возмещение НДС прошлой и текущей недели.

Напомним, сейчас объем международных резервов составляет около $15,7 млрд.

По материалам: "Дело"
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Теги: нбу, валюта

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Нацбанк продаст на аукционе $80 млн, чтобы избежать скачка курса | Валюта | Дело
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