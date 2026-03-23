Олександра Єгорцева, Банк Кредит Дніпро: «Я захоплююсь кожним клієнтом. Працювати у наш час, ще й розвиватись — це неймовірна щоденна праця»

Про найбільш актуальні потреби бізнесу, галузі, які залишатимуться перспективними у найближчі роки, перспективи роботи з МСБ, процес диверсифікації портфеля банку, аспекти масштабування та збереження індивідуального підходу до клієнтів — в інтерв’ю «ТОП-100» розповіла Олександра Єгорцева, директорка департаменту продажів корпоративного бізнесу Банку Кредит Дніпро.

Банк Кредит Дніпро багато років акцентував увагу на великих корпоративних клієнтах, але останні роки відбувається диверсифікація портфеля: зокрема, вага агроклієнтів та середнього бізнесу значно зросла. Яку роль середній бізнес відіграє у стратегії розвитку банку?

Розвиток сегмента середнього бізнесу банк визначив для себе як один із пріоритетних. Ми послідовно зменшуємо акцент на великих проєктах, відходячи від надмірної концентрації, та формуємо більш збалансований портфель, зокрема, посилюючи співпрацю з українськими виробниками, імпортерами й експортерами.

Фокус — побудова якісної взаємодії, коли банк забезпечує клієнтам комплекс фінансових рішень, глибоко інтегруючись в бізнес-модель компанії, розуміючи його операційні потреби та стратегію розвитку, щоб виступати основним фінансовим партнером.

Якщо говоримо про клієнтів з аграрного сектору, то, так, це уже 32% нашого портфеля. Цей сектор стрімко розвивається у відносно спокійних регіонах.

Як ви оцінюєте перспективи цього сегмента в Україні найближчими роками? Які галузі будуть найбільш активними у розвитку?

Сегмент середнього бізнесу в Україні має значний потенціал для зростання. Не секрет, що банківський ринок уже має усталене коло гравців, які працюють с цим сегментом, і новим установам буде непросто увійти в нього. Водночас коло клієнтів розширюється насамперед завдяки тому, що малий бізнес достатньо швидко розвивається. Багато компаній зміцнили свої позиції, виросли з локальних ініціатив до стабільних учасників ринку. Саме такі клієнти поступово переходять у категорію середнього бізнесу і стають найбільш привабливими для фінустанов. Тому в найближчі роки можна очікувати, що конкуренція за цих клієнтів лише посилиться, адже вони формують новий шар економіки, який має потенціал для масштабування й довгострокового розвитку.

Серед драйверів розвитку варто назвати Defense Tech, енергетику та енергоефективність, будівництво та інфраструктуру, Agro та Food-tech, логістику та e-commerce. Також демонструють активність галузі, які працюють як імпортозаміщення. Агросектор при цьому залишається стабільним. Фермери утримують свої земельні активи без суттєвого розширення чи скорочення, а великі господарства вже пройшли етап укрупнення.

Назвіть ключові потреби клієнтів на сьогодні найбільш актуальні. З якими основними труднощами стикається середній бізнес і в чому банк може допомогти?

Компанії середнього бізнесу в наших реаліях, а саме в умовах блекаутів, здорожчання сировини, відсутності достатньої кількості персоналу та можливості бронювання, є прикладом стійкості та вектором надії.

Я захоплююсь кожним клієнтом. Працювати у наш час, ще й розвиватись — це неймовірна щоденна праця. Ми розуміємо, що ці компанії, за якими стоять люди, потребують якісної та швидкої партнерської підтримки, експертної поради, доступу до державних програм фінансування, швидких рішень. Усі ці потреби ми навчились задовольняти, працюючи в умовах воєнного стану.

Команда банку розуміється на програмах державної підтримки середньому бізнесу та вдало їх застосовує.

Тож потреби середнього бізнесу сьогодні — це мати своєчасний і якісний зв’язок із своїм фінансовим партнером та отримувати адекватні рішення, а іноді просто випити кави і поговорити.

Серед викликів варто відзначити впровадження стандартів ESG, які стали максимально актуальними саме цього року. Для багатьох клієнтів це новий досвід, не всі були готові до додаткових вимог, що трохи ускладнює доступ до фінансування за програмою «5-7-9», особливо для тих, хто раніше не стикався з такими критеріями. У цьому контексті банк може відіграти важливу роль: допомогти бізнесу адаптуватися до нових правил, надати експертизу та інструменти, які дозволять відповідати сучасним стандартам й отримувати необхідні ресурси для розвитку.

Екологічна та соціальна оцінка від Банку Кредит Дніпро стала для клієнтів фактично безкоштовним операційним аудитом. Ми допомагаємо клієнтам не тільки отримати фінансування за програмою «5-7-9», а й впорядкувати документацію, охорону праці, управління ризиками. Як результат: бізнес працює безпечно та ефективно, стає більш конкурентоспроможним і захищеним, а банк отримує надійного партнера та знижує власні ризики.

Можна впевнено сказати, що наш банк є амбасадором ESG-змін та допомагає бізнесу сприймати такі зміни не як обмеження, а як інструмент сталого розвитку і зростання.

Балансувати між зростанням портфеля та його якістю — реально?

Звичайно, так. Але все ж таки зазначу, що баланс між динамічним зростанням портфеля та його якістю — це результат системної роботи. Ми доводимо це практикою: портфель зростає, при цьому портфель NPL по середньому бізнесу нижче ніж 1%. Така якість портфеля не виникає випадково. Вона формується з першого етапу співпраці: через глибоке розуміння стратегії компанії, її бізнес-моделі та реальних перспектив розвитку. Ми готові підставити фінансове плече бізнесу, який мислить відповідально, стратегічно та поділяє наш підхід до партнерства.

Саме така зважена модель дозволяє масштабувати фінансування, витримуючи помірний ризик-апетит.

Як команда забезпечує баланс між персоналізованим підходом і масштабованістю обслуговування?

Забезпечувати такий баланс стає дедалі складніше. Ми вже відчуваємо, що наявних ресурсів недостатньо, тому ухвалили стратегічне рішення щодо розширення команди, яка працює із середнім бізнесом. Це необхідно, адже кожен клієнт потребує індивідуальної уваги та особливого підходу. Такий підхід дає змогу зберігати якість обслуговування, не втрачаючи персоналізації, навіть у процесі масштабування.