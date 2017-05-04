Ощадбанк купил инкассаторских машин на 230 млн грн

04 мая 2017, 14:57
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Ощадбанк купил у ViDi Group 130 инкассаторских машин за 230 млн грн. Средняя стоимость автомобиля — 1,7-1,9 млн грн

Ощадбанк купил инкассаторских машин на 230 млн грн | Банки | Дело Увеличить картинку

Государственный Ощадный банк подписал договор с компанией "Види Юникомерс" (входит в ViDi Group) о покупке 130 инкассаторских машин за 229,65 млн гривен.

Об этом говорится в копии контрактов, обнародованных на сайте закупок ProZorro, передают Українські Новини.

Согласно заключенным 28 апреля двум контрактам, Ощадбанк заказал 40 инкассаторских машин Ford Transit Jumbo 470 LWB за 76,65 млн гривен (1 авто — 1,916 млн гривен с НДС), а также 90 автомобилей Ford Transit Van 350 MWB FWD за 153 млн гривен (1 авто — 1,7 млн гривен).

Автомобили являются специализированными бронированными, оборудованными панцирной защитой.

Срок действия обоих договоров — до 29 декабря 2017 года.

"ВиДи Юникомерс" занимается корпоративной продажей автомобилей как коммерческим компаниям, так и государственным организациям.

Компания контролируется Виталием Джуринским.

Как сообщалось ранее, в январе Национальный банк ужесточил требования к юридическим лицам, осуществляющим предоставление банкам услуг по инкассации.

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Теги: банки , ощадбанк , prozorro

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Ощадбанк купил инкассаторских машин на 230 млн грн | Банки | Дело
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