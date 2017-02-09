Ощадбанк может присоединиться к Фонду гарантирования с середины 2018 года

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) рассчитывает на вступление государственного Ощадбанка в фонд с средины 2018 года, сообщил директор-распорядитель Фонда Константин Ворушилин.

"С 2018 года мы ожидаем, и это уже прописано, что Ощадбанк тоже станет участником Фонда. Это будут дополнительные отчисления в Фонд", — сказал он, отметив, что согласно мировой практике, все банки являются участниками аналогичных фондов.

Напомним, согласно действующей нормативной базе Ощадбанк является единственным банком, который не совершает отчислений в Фонд гарантирования вкладов.