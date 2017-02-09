Ощадбанк может присоединиться к Фонду гарантирования с середины 2018 года

09 февраля 2017, 15:10
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С 2018 года Ощадбанк может присоединиться к Фонду и делать в него отчисления

Ощадбанк может присоединиться к Фонду гарантирования с середины 2018 года | Банки | Дело Увеличить картинку

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) рассчитывает на вступление государственного Ощадбанка в фонд с средины 2018 года, сообщил директор-распорядитель Фонда Константин Ворушилин.

"С 2018 года мы ожидаем, и это уже прописано, что Ощадбанк тоже станет участником Фонда. Это будут дополнительные отчисления в Фонд", — сказал он, отметив, что согласно мировой практике, все банки являются участниками аналогичных фондов.

Напомним, согласно действующей нормативной базе Ощадбанк является единственным банком, который не совершает отчислений в Фонд гарантирования вкладов.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: ощадбанк , фонд гарантирования вкладов

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Ощадбанк может присоединиться к Фонду гарантирования с середины 2018 года | Банки | Дело
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