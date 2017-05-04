Ощадбанк заработал в 2016 году 464,085 млн грн

Государственный Ощадбанк (Киев) по итогам деятельности в 2016 году получил 464,085 млн грн чистой прибыли против чистого убытка за 2015 год в размере 12,273 млрд грн.

Согласно финансовому отчету банка, его чистый процентный доход в 2016 году составил 2,677 млрд грн, тогда как в 2015 году этот показатель составлял "минус" 9,844 млрд грн.

Кроме того, банк получил 2,912 млрд грн комиссионного дохода, что на 36,6% больше, чем годом ранее.

Активы банка за прошлый год возросли на 32,3% и составили 210,607 млрд грн, при том что кредиты, предоставленные клиентам, увеличились на 0,7% — до 65,947 млрд грн.

Акционерный капитал банка по итогам года вырос на 16,4% — до 35,109 млрд грн. Собственный капитал возрос в 2,1 раза — до 15,740 млрд грн.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место среди 93 действовавших в стране банков