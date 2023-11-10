Після халвінгу курс біткоїну може зрости до $100 тис. - прогноз експерта

Навесні 2024 року курс BTC може досягти позначки в $48-55 тис., вважає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Після халвінгу, що відбудеться у квітні наступного року, цифрове "золото" буде й далі рухатися в позитивному тренді. Це дозволить біткоїну через 6-8 місяців дійти до рівня у $101 тис. Більше про те, які прогнози курсу біткоїну надають українські та іноземні експерти, Delo.ua розповідає у статті “Напередодні халвінгу. Чи здивує інвесторів курс біткоїну найближчі півроку”.



При цьому Андрій Шевчишин звертає увагу, що крипторинку має вистачити коштів та попутного вітру у вигляді новин та подій, щоб біткоїн міг вийти на такі високі рівні. Зараз ситуація складається гарно для індустрії, оскільки, окрім халвінгу, криптоінвестори очікують реєстрації біткоін ETF-фондів.

"Інформація, що надходить на ринок, каже, що скупка біткоїну під ці ETF вже розпочата, і цей попит штовхає ціну вгору. Адже ETF ще не зареєстровані, і вони ще не почали офіційно залучати гроші до фондів під криптовалюти. Після їх старту, приплив ліквідності в крипторинок буде гігантським, що може вивести ціну біткоїну на нові максимуми. Тобто, до роздрібного ринку підключатимуться великі інституційні інвестори з великими грошима", - пояснює Шевчишин.

За його словами, поява сильних учасників на ринку власників біткоїну також позитивно відбиватиметься на волатильності криптовалюти та зниженні ризику цінових маніпуляцій.

"Очікується, що регулятор ринку - Комісія з цінних паперів США (SEC) – видасть дозволи на один біткоін ETF фонд у грудні 2023 року. Тож на початку 2024 року вже можуть бути ухвалені рішення ще по двох біткоін ETF фондах", - говорить експерт.

Чому іноземні експерти вірять у зростання біткоїну

Згідно з жовтневими оцінками експертів Matrixport, крипторинок знаходиться в п’ятому циклі бичачого ринку. Тобто:

Перший бичачий ринок біткоїну відбувся у 2011 році. Він був викликаний появою цифрового "золота" як нового платіжного механізму.

Другий бичачий ринок був рушієм Китаю, коли біткоїн отримав визнання як альтернативну форму грошей.

Третій бичачий ринок ознаменувався зростанням первинних пропозицій монет (ICO) як нового способу створення та фінансування компаній.



Четвертий бичачий ринок характеризувався "літом DeFi", за яким послідувало захоплення карбуванням NFT.



За оцінками Matrixport, п’ятий бичачий ринок біткоїну офіційно розпочався 22 червня 2023 року, коли біткойн вперше за рік досяг нового річного максимуму. Цей цикл в основному зумовлений очікуванням інституційного впровадження.

Більше про те, чому ціна на цифрове "золото" може зростати або падати через халвінг, читайте у статті Delo.ua “Напередодні халвінгу. Чи здивує інвесторів курс біткоїну найближчі півроку”.